Сутки на Сумщине: оккупанты обстреляли 33 населенных пункта, есть погибшие и раненые
За минувшие сутки, 25 мая, российские захватчики совершили 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
"В Хотинской громаде в результате обстрела из артиллерии погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский - 52-летний мужчина - получил ранения.
В Роменской громаде в результате атаки БПЛА один человек 1983 г.р. получил ранения.
Против гражданского населения Сумщины враг применил управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА:
- почти 10 ударов КЭБами;
- 70 ударов РСЗО;
- почти 20 сбросов ВОГ с БПЛА.
Также враг совершил удары БПЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Хотинской громаде повреждены жилые дома;
- в Роменской громаде поврежден жилой дом.
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