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Сутки на Сумщине: оккупанты обстреляли 33 населенных пункта, есть погибшие и раненые

обстрел Сумщины

За минувшие сутки, 25 мая, российские захватчики совершили 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"В Хотинской громаде в результате обстрела из артиллерии погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский - 52-летний мужчина - получил ранения.

В Роменской громаде в результате атаки БПЛА один человек 1983 г.р. получил ранения.

Против гражданского населения Сумщины враг применил управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА:

  • почти 10 ударов КЭБами;
  • 70 ударов РСЗО;
  • почти 20 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил удары БПЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Хотинской громаде повреждены жилые дома;
  • в Роменской громаде поврежден жилой дом.

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Автор: 

Сумская область (3262) Роменский район (6) Сумский район (239)


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А Юнаківки як немає зовсім.
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26.05.2025 10:53 Ответить
 
 