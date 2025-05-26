Сутки на Сумщине: оккупанты обстреляли 33 населенных пункта, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки, 25 мая, российские захватчики совершили 80 обстрелов по 33 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"В Хотинской громаде в результате обстрела из артиллерии погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский - 52-летний мужчина - получил ранения.

В Роменской громаде в результате атаки БПЛА один человек 1983 г.р. получил ранения.

Против гражданского населения Сумщины враг применил управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА:

почти 10 ударов КЭБами;

70 ударов РСЗО;

почти 20 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил удары БПЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Хотинской громаде повреждены жилые дома;

в Роменской громаде поврежден жилой дом.

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