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Доба на Сумщині: окупанти обстріляли 33 населені пункти, є загиблі та поранені

обстріл Сумщини

Протягом минулої доби, 25 травня, російські загарбники здійснили 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"У Хотінській громаді внаслідок обстрілу з артилерії загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення.

У Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА одна людина 1983 р.н. дістала поранення.

Проти цивільного населення  Сумщини ворог застосував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:

  • майже 10 ударів КАБами;
  • 70 ударів РСЗВ;
  • майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Хотінській громаді пошкоджено житлові будинки;
  • у Роменській громаді пошкоджено житловий будинок.

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Автор: 

Сумська область (3811) Роменський район (6) Сумський район (241)


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А Юнаківки як немає зовсім.
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26.05.2025 10:53 Відповісти
 
 