Доба на Сумщині: окупанти обстріляли 33 населені пункти, є загиблі та поранені
Протягом минулої доби, 25 травня, російські загарбники здійснили 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"У Хотінській громаді внаслідок обстрілу з артилерії загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення.
У Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА одна людина 1983 р.н. дістала поранення.
Проти цивільного населення Сумщини ворог застосував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:
- майже 10 ударів КАБами;
- 70 ударів РСЗВ;
- майже 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Хотінській громаді пошкоджено житлові будинки;
- у Роменській громаді пошкоджено житловий будинок.
Будь ласка, зачекайте...
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