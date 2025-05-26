Беларусь не имеет ядерного оружия, - глава СВР Иващенко

Беларусь не получила от России ядерное оружие. Страна-агрессор поставила только носители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

"Ядерного оружия у Беларуси нет. Носители есть. Это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт", - отметил Иващенко.

Он добавил, что белорусы обустраивают места хранения, готовятся, строят.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - сообщил глава СВР.

Также читайте: Путин и Лукашенко "собирают мигрантов" на восточной границе Польши, - Туск