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Новости Ядерное оружие в Беларуси
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Беларусь не имеет ядерного оружия, - глава СВР Иващенко

Искандер в Беларуси

Беларусь не получила от России ядерное оружие. Страна-агрессор поставила только носители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

"Ядерного оружия у Беларуси нет. Носители есть. Это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт", - отметил Иващенко.

Он добавил, что белорусы обустраивают места хранения, готовятся, строят.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - сообщил глава СВР.

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Автор: 

Беларусь (7915) ядерное оружие (1346) внешняя разведка (385) Иващенко Олег (10)


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я й не сумнівався ніколи що передача ****** таргану ядерної зброї чи тим паче "арєшніка" то блеф розрахований на залякування Заходу. Можливо туди завозили мобільні носії як "Тополь" на навчання і для показухи, але пуйло ніколи не довірить таргану зброю і технології
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26.05.2025 10:52 Ответить
Треба Європці нападати на бульбостан поки у тих нема ядерної збруї, бо потім буде піздздно!!!
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26.05.2025 10:52 Ответить
Є ЯЗ, немає ЯЗ - без різниці. Головне - бояться ті, кому треба боятись.
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26.05.2025 11:04 Ответить
Навпаки, треба говорити що має ядерну зброю і Бацька ********.
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26.05.2025 11:13 Ответить
Яка ж хороша бєдорусь, а лукашенко - просто ангел миру!
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26.05.2025 11:46 Ответить
И Соссия тоже не имеет . Давно сгнило .
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26.05.2025 12:10 Ответить
 
 