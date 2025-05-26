Білорусь не має ядерної зброї, - голова СЗР Іващенко

Білорусь не отримала від Росії ядерну зброю. Країна-агресорка поставила лише носії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Ядерної зброї у Білорусі немає. Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт", - зазначив Іващенко.

Він додав, що білоруси облаштовують місця зберігання, готуються, будують.

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - повідомив глава СЗР.

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