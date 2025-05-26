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Новини Ядерна зброя у Білорусі
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Білорусь не має ядерної зброї, - голова СЗР Іващенко

Іскандер у Білорусі

Білорусь не отримала від Росії ядерну зброю. Країна-агресорка поставила лише носії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Ядерної зброї у Білорусі немає. Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТКР "Іскандер". Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт", - зазначив Іващенко.

Він додав, що білоруси облаштовують місця зберігання, готуються, будують.

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - повідомив глава СЗР.

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Автор: 

Білорусь (7960) ядерна зброя (1165) зовнішня розвідка (475) Іващенко Олег (11)


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я й не сумнівався ніколи що передача ****** таргану ядерної зброї чи тим паче "арєшніка" то блеф розрахований на залякування Заходу. Можливо туди завозили мобільні носії як "Тополь" на навчання і для показухи, але пуйло ніколи не довірить таргану зброю і технології
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26.05.2025 10:52 Відповісти
Треба Європці нападати на бульбостан поки у тих нема ядерної збруї, бо потім буде піздздно!!!
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26.05.2025 10:52 Відповісти
Є ЯЗ, немає ЯЗ - без різниці. Головне - бояться ті, кому треба боятись.
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26.05.2025 11:04 Відповісти
Навпаки, треба говорити що має ядерну зброю і Бацька ********.
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26.05.2025 11:13 Відповісти
Яка ж хороша бєдорусь, а лукашенко - просто ангел миру!
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26.05.2025 11:46 Відповісти
И Соссия тоже не имеет . Давно сгнило .
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26.05.2025 12:10 Відповісти
 
 