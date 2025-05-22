Росія представляє ядерну авіаракету для МіГів і Су, - розвідка США
Росія впроваджує нову керовану авіаційну ракету з тактичним ядерним зарядом, яку встановлюють на винищувачі МіГ-31 та типів Су-30СМ, Су-35С і Су-57.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт розвідувального управління Міноборони США та видання The War Zone.
Згідно зі звітом, Москва розширює свої ядерні сили, зокрема шляхом створення нових систем, у тому числі ядерних ракет класу "повітря-повітря", а також модернізує об'єкти в Білорусі для зберігання тактичної ядерної зброї та навчання місцевого персоналу.
Розвідка США вважає, що йдеться про модифіковану версію далекобійної ракети Р-37М під шифром "Изделие 610М". Цю твердопаливну ракету вагою 510 кг було розроблено ще у 2011 році, а перші поставки до російських ВПС почались у 2018-му.
Ракета здатна вражати повітряні цілі на відстані до 200 км, зокрема великі та маломаневрені об’єкти в сприятливих умовах. Водночас офіційного підтвердження щодо оснащення Р-37М ядерною бойовою частиною поки немає.
У звіті підкреслюється, що Росія зберігає приблизно 1550 стратегічних і до 2000 нестратегічних боєголовок. Однак, на думку аналітиків, застосування ядерної зброї у нинішньому конфлікті малоймовірне - якщо тільки керівництво РФ не вважатиме загрозу для свого режиму екзистенційною.
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З усіх боків, а не те, що на відстані 1 км.
Але робить воно саме так.
Нафіга по рухомій повітряній цілі гатити ядерною ракетою? Ти більше, що ядерні ракети не відрізняються точністю.
Швидше за все ракета проти літаків ДРЛО. Навіть якщо таку ракету перехоплять, взривом може пошкодити літак або електроніку.
А тепер питання: Що можна сбити у повітрі дурою, яка летить з точністю менше 10 метрів (довжина Міг29 17 метрів), і має маневреність утюга?
Це з гармати по вороб'ях.
Між тим, не сказано, про те, що цілі - авіаційні, сказано "авіаційна", тобто окреслено носія. А що станеться, якщо ця ракета вибухне в повітрі? Правильно, повітряний (висотний) ядерний вибух. Хто постраждає найбільше? - Усі, хто не сховається, ну і територія буде засрана радіацією надовго - усе, як москацапи *******.
так як знають , що крім них , ніхто не стане застосовувати
таку зброю по мирних громадянах !!
Бидло є бидло !!
А коли офіційно заявили про це, це зовсім інше
"Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків" - The Independent
"Британське видання The Independent скрупульозно дослідило історію "агентурної" роботи на росію Тулсі Ґаббард, яку тепер новообраний президент Трамп номінує на посаду директора Національної розвідки. Колишні розвідники і експерти висловлюють обурення та вважають, що через її дикі погляди і постійне повторення російської пропаганди, така номінація викликає справжню тривогу за національну безпеку США і підриває довіру з боку союзників."(с)
Как говорится в сообщении ЦТАК, авария произошла в среду, 21 мая. Тележки, на которых спускался на воду корабль, не двигались параллельно, из-за чего спусковая каретка преждевременно сошла с пути и осела, корабль получил несколько пробоин, а его нос остался на стапеле.
Ким назвал случившееся "преступлением, вызванным беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом" и "дискредитацией авторитета и достоинства государства"
что за хрень?
Ну тогда понятно. А мультики будут, что бы тампона напугать?