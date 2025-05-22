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Новини Ядерна зброя
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Росія представляє ядерну авіаракету для МіГів і Су, - розвідка США

зброя,ядерна,тактична

Росія впроваджує нову керовану авіаційну ракету з тактичним ядерним зарядом, яку встановлюють на винищувачі МіГ-31 та типів Су-30СМ, Су-35С і Су-57.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт розвідувального управління Міноборони США та видання The War Zone.

Згідно зі звітом, Москва розширює свої ядерні сили, зокрема шляхом створення нових систем, у тому числі ядерних ракет класу "повітря-повітря", а також модернізує об'єкти в Білорусі для зберігання тактичної ядерної зброї та навчання місцевого персоналу.

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Розвідка США вважає, що йдеться про модифіковану версію далекобійної ракети Р-37М під шифром "Изделие 610М". Цю твердопаливну ракету вагою 510 кг було розроблено ще у 2011 році, а перші поставки до російських ВПС почались у 2018-му.

Ракета здатна вражати повітряні цілі на відстані до 200 км, зокрема великі та маломаневрені об’єкти в сприятливих умовах. Водночас офіційного підтвердження щодо оснащення Р-37М ядерною бойовою частиною поки немає.

У звіті підкреслюється, що Росія зберігає приблизно 1550 стратегічних і до 2000 нестратегічних боєголовок. Однак, на думку аналітиків, застосування ядерної зброї у нинішньому конфлікті малоймовірне - якщо тільки керівництво РФ не вважатиме загрозу для свого режиму екзистенційною.

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Автор: 

розвідка (3877) США (23280) ядерна зброя (1164)


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Топ коментарі
+14
Кацапи знають що треба частіше натякати на ядерку. Весь Захід відразу тремтить та обсирається ріденьким. І ця херня працює.
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22.05.2025 13:56
+7
Кацапські виродки звикли всім погрожувати ядерною зброєю ,
так як знають , що крім них , ніхто не стане застосовувати
таку зброю по мирних громадянах !!
Бидло є бидло !!
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22.05.2025 14:09
+5
***** якась. Або "утка", або, як завжди накосячили наші репостери.

Нафіга по рухомій повітряній цілі гатити ядерною ракетою? Ти більше, що ядерні ракети не відрізняються точністю.
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22.05.2025 13:57
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Кацапи знають що треба частіше натякати на ядерку. Весь Захід відразу тремтить та обсирається ріденьким. І ця херня працює.
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22.05.2025 13:56 Відповісти
А мене цікавить, чому ми не використовуємо таку тактику залякування, якщо вона дієва. Чому б нашим IT- аніматорам не зняти щось подібне пуйловським " мультикам" з гіперзвуковою ракетою, або китайському з великим дрононосцем.Сюжет - жахливі наслідки влучання в українські діючи та недіючі АЕС, або міліони біженців з України в разі продовження агрессіі росфедєрастів, або екологічна катастрофа в регіоні Чорного моря, пов' язана з мілітаризацією Криму...Вмикнувши фантазію можна ще багато сюжетів придумати, в яких треба акцентувати на негативних наслідках для західного світу вразі їх нерішучість в підтримці України ( єслі в сєрце двєрь закрита нужно в пєчєнь постучаться...).
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22.05.2025 16:00 Відповісти
Проти рою дронів саме те.
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22.05.2025 13:56 Відповісти
А де ти прочитав, що "рій дронів" - це щільна група?
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22.05.2025 13:59 Відповісти
Ну якщо між цими "бджолами" кілометр буде, то який же це рій?
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22.05.2025 14:03 Відповісти
Походу ти далеко від України і не знаєш, як заходить "рій" шахедів на місто.
З усіх боків, а не те, що на відстані 1 км.
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22.05.2025 15:15 Відповісти
Значить це не рій, а зграя.
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22.05.2025 15:47 Відповісти
Це до лінгвістів.
Але робить воно саме так.
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22.05.2025 16:23 Відповісти
На своей территории, особливо под москваква.
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22.05.2025 14:13 Відповісти
***** якась. Або "утка", або, як завжди накосячили наші репостери.

Нафіга по рухомій повітряній цілі гатити ядерною ракетою? Ти більше, що ядерні ракети не відрізняються точністю.
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22.05.2025 13:57 Відповісти
Наземні ракети ППО з ядерною бойовою частиною раніше стояли на озброєнні в США і СРСР. Може і зараз стоять.
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22.05.2025 14:05 Відповісти
Лякають..
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22.05.2025 14:06 Відповісти
Ядерні ракети мають таку саму точність як і звичайні =)
Швидше за все ракета проти літаків ДРЛО. Навіть якщо таку ракету перехоплять, взривом може пошкодити літак або електроніку.
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22.05.2025 16:36 Відповісти
Навіщо ядерній ракеті точність?
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22.05.2025 18:35 Відповісти
Це що за диятчий садок?! По нам летять калібри, іскандери, які можуть нести як звичайний боєзаряд так і ядерний. І точність при цьому одинакова.
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22.05.2025 19:08 Відповісти
Високоточність - це до 10 метрів. Жодне з цих уйобищ такої точності не має. Що в принципі компенсується супутнім ущербом від великої бойової частини. Тим більше по стаціонарним наземним цілям, а не по повітряним швидкісним.

А тепер питання: Що можна сбити у повітрі дурою, яка летить з точністю менше 10 метрів (довжина Міг29 17 метрів), і має маневреність утюга?

Це з гармати по вороб'ях.
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22.05.2025 19:31 Відповісти
Намішав все що міг. Точність по наземним, як правило це інерційна система або ГЛОНАС/ГПС, по повітрі йдуть ракети с пасивною/активною радіолокаційною головкою, яка там точність, що ти взагалі несеш!
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22.05.2025 23:42 Відповісти
Те, що ракета ППО з ядерною боэголовкою не має сенсу.
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23.05.2025 00:20 Відповісти
Налякати дурнів треба. З тобою - не вийшло, бо ти думаєш, а піпл - не думає, піпл - хаває.
Між тим, не сказано, про те, що цілі - авіаційні, сказано "авіаційна", тобто окреслено носія. А що станеться, якщо ця ракета вибухне в повітрі? Правильно, повітряний (висотний) ядерний вибух. Хто постраждає найбільше? - Усі, хто не сховається, ну і територія буде засрана радіацією надовго - усе, як москацапи *******.
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23.05.2025 01:10 Відповісти
це ж було вже. на с-200 теж ставили ядерну бч.
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22.05.2025 14:03 Відповісти
Зате у нас немає ні ракети ні яз. Потужний 7й рік правління не бариги..
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22.05.2025 14:04 Відповісти
Потужні санкції проти кацапської оборонки в дії.
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22.05.2025 14:06 Відповісти
Кацапські виродки звикли всім погрожувати ядерною зброєю ,
так як знають , що крім них , ніхто не стане застосовувати
таку зброю по мирних громадянах !!
Бидло є бидло !!
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22.05.2025 14:09 Відповісти
Україна повинна хоча б ядерні безпілотники поставити на озброєння
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22.05.2025 14:10 Відповісти
Кацапи без будь яких проблем притягнули ядерну зброю в білорусію, просто під кордони європи і нічного, ніхто не жалівся, не кричав і не ставив ультиматуми і головне не почав проти цього і безпеки військову операцію. Які ж беззубі та безсилі!!!
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22.05.2025 14:15 Відповісти
хахахаха, якщо ти не знав то у калінінградській області і до того стояло яз.
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22.05.2025 14:25 Відповісти
По крайній мірі офіційно не заявлялось, а потім так.
А коли офіційно заявили про це, це зовсім інше
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22.05.2025 17:05 Відповісти
та так зовсім інше, у кацапів же немає ярсів тополів та іншої ***** яка здатна накрити європу хоч з сахаліну.
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22.05.2025 17:51 Відповісти
Якщо згадати, що Трамп призначив шефом Національної розвідки Тулсі Габбарт, то такі звіти з*являться ще не один раз.
"Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків" - The Independent
"Британське видання The Independent скрупульозно дослідило історію "агентурної" роботи на росію Тулсі Ґаббард, яку тепер новообраний президент Трамп номінує на посаду директора Національної розвідки. Колишні розвідники і експерти висловлюють обурення та вважають, що через її дикі погляди і постійне повторення російської пропаганди, така номінація викликає справжню тривогу за національну безпеку США і підриває довіру з боку союзників."(с)
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22.05.2025 14:25 Відповісти
По факту США вже нема. Там теж спрацювала клоунська технологія на виборах. Вчитесь жити без Америки.
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22.05.2025 14:28 Відповісти
У відповідь на це у нас розроблені нові плани по закатуванню оборонних грошей в асфальт. Головне завдання - ніяких ракет, лише клоуни , асфальт і домовини.
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22.05.2025 14:27 Відповісти
В КНДР новейший эсминец сел на дно, получил пробоины и опрокинулся на борт во время церемонии спуска на воду на верфи в городе Чхонджин на северо-востоке страны. Это произошло на глазах у лидера страны Ким Чен Ына.

Как говорится в сообщении ЦТАК, авария произошла в среду, 21 мая. Тележки, на которых спускался на воду корабль, не двигались параллельно, из-за чего спусковая каретка преждевременно сошла с пути и осела, корабль получил несколько пробоин, а его нос остался на стапеле.

Ким назвал случившееся "преступлением, вызванным беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом" и "дискредитацией авторитета и достоинства государства"
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22.05.2025 14:28 Відповісти
Всіх працівників верфі розстріляють.
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22.05.2025 14:30 Відповісти
"Рашка представляє ядерку", "підключає ЗАЕС" - прямо одні "позитиви". "Досягнення" 5 менеджерів.
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22.05.2025 14:33 Відповісти
"ядерних ракет класу "повітря-повітря"

что за хрень?
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22.05.2025 14:56 Відповісти
А кто там сейчас главная по розвідувального управління Міноборони США ???
Ну тогда понятно. А мультики будут, что бы тампона напугать?
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22.05.2025 15:13 Відповісти
Повітря-повітря?? Нахера??? Це як супутник камікадзе з ядерним зарядом, спалить все, і своє і чуже, чи ядерна торпеда, знищить ціль і з високою вірогідністью того хто застосував цю торпеду, посейдон яким вони лякають британію затопить пітєр також, хвиля при вибуху розповсюджується на 360 градусів!
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22.05.2025 16:03 Відповісти
 
 