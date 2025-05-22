Росія представляє ядерну авіаракету для МіГів і Су, - розвідка США

Росія впроваджує нову керовану авіаційну ракету з тактичним ядерним зарядом, яку встановлюють на винищувачі МіГ-31 та типів Су-30СМ, Су-35С і Су-57.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт розвідувального управління Міноборони США та видання The War Zone.

Згідно зі звітом, Москва розширює свої ядерні сили, зокрема шляхом створення нових систем, у тому числі ядерних ракет класу "повітря-повітря", а також модернізує об'єкти в Білорусі для зберігання тактичної ядерної зброї та навчання місцевого персоналу.

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Розвідка США вважає, що йдеться про модифіковану версію далекобійної ракети Р-37М під шифром "Изделие 610М". Цю твердопаливну ракету вагою 510 кг було розроблено ще у 2011 році, а перші поставки до російських ВПС почались у 2018-му.

Ракета здатна вражати повітряні цілі на відстані до 200 км, зокрема великі та маломаневрені об’єкти в сприятливих умовах. Водночас офіційного підтвердження щодо оснащення Р-37М ядерною бойовою частиною поки немає.

У звіті підкреслюється, що Росія зберігає приблизно 1550 стратегічних і до 2000 нестратегічних боєголовок. Однак, на думку аналітиків, застосування ядерної зброї у нинішньому конфлікті малоймовірне - якщо тільки керівництво РФ не вважатиме загрозу для свого режиму екзистенційною.

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