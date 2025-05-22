Россия внедряет ядерную авиаракету для МиГов и Су, - разведка США
Россия внедряет новую управляемую авиационную ракету с тактическим ядерным зарядом, которую устанавливают на истребители МиГ-31 и типов Су-30СМ, Су-35С и Су-57.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет разведывательного управления Минобороны США и издания The War Zone.
Согласно отчету, Москва расширяет свои ядерные силы, в частности путем создания новых систем, в том числе ядерных ракет класса "воздух-воздух", а также модернизирует объекты в Беларуси для хранения тактического ядерного оружия и обучения местного персонала.
Разведка США считает, что речь идет о модифицированной версии дальнобойной ракеты Р-37М под шифром "Изделие 610М". Эта твердотопливная ракета весом 510 кг была разработана еще в 2011 году, а первые поставки в российские ВВС начались в 2018-м.
Ракета способна поражать воздушные цели на расстоянии до 200 км, в том числе крупные и маломаневренные объекты в благоприятных условиях. В то же время официального подтверждения относительно оснащения Р-37М ядерной боевой частью пока нет.
В отчете подчеркивается, что Россия хранит примерно 1550 стратегических и до 2000 нестратегических боеголовок. Однако, по мнению аналитиков, применение ядерного оружия в нынешнем конфликте маловероятно - если только руководство РФ не сочтет угрозу для своего режима экзистенциальной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З усіх боків, а не те, що на відстані 1 км.
Але робить воно саме так.
Нафіга по рухомій повітряній цілі гатити ядерною ракетою? Ти більше, що ядерні ракети не відрізняються точністю.
Швидше за все ракета проти літаків ДРЛО. Навіть якщо таку ракету перехоплять, взривом може пошкодити літак або електроніку.
А тепер питання: Що можна сбити у повітрі дурою, яка летить з точністю менше 10 метрів (довжина Міг29 17 метрів), і має маневреність утюга?
Це з гармати по вороб'ях.
Між тим, не сказано, про те, що цілі - авіаційні, сказано "авіаційна", тобто окреслено носія. А що станеться, якщо ця ракета вибухне в повітрі? Правильно, повітряний (висотний) ядерний вибух. Хто постраждає найбільше? - Усі, хто не сховається, ну і територія буде засрана радіацією надовго - усе, як москацапи *******.
так як знають , що крім них , ніхто не стане застосовувати
таку зброю по мирних громадянах !!
Бидло є бидло !!
А коли офіційно заявили про це, це зовсім інше
"Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків" - The Independent
"Британське видання The Independent скрупульозно дослідило історію "агентурної" роботи на росію Тулсі Ґаббард, яку тепер новообраний президент Трамп номінує на посаду директора Національної розвідки. Колишні розвідники і експерти висловлюють обурення та вважають, що через її дикі погляди і постійне повторення російської пропаганди, така номінація викликає справжню тривогу за національну безпеку США і підриває довіру з боку союзників."(с)
Как говорится в сообщении ЦТАК, авария произошла в среду, 21 мая. Тележки, на которых спускался на воду корабль, не двигались параллельно, из-за чего спусковая каретка преждевременно сошла с пути и осела, корабль получил несколько пробоин, а его нос остался на стапеле.
Ким назвал случившееся "преступлением, вызванным беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом" и "дискредитацией авторитета и достоинства государства"
что за хрень?
Ну тогда понятно. А мультики будут, что бы тампона напугать?