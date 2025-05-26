Враг активизировался на отдельных участках на границе с Харьковской и Сумской областями, - Демченко

Российские оккупанты сейчас активизировались на отдельных отрезках границы в Харьковской и Сумской областях, пытаясь пересечь границу малыми штурмовыми группами.

Об этом в телеэфире рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На границе с Россией в пределах этих областей на отдельных отрезках, а также и по линии фронта непосредственно, где находятся пограничные подразделения, видим активизацию противника. И если говорить о Сумском направлении, к сожалению, уже определенное время враг применяет тактику попыток захода малыми штурмовыми группами. Наиболее активно - это направление населенных пунктов Басовка и Журавка, но за последние дни видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику", - отметил Демченко.

В частности, по его словам, это направление населенных пунктов Владимировка, Веселовка.

Пограничные подразделения, подразделения ВСУ максимально наносят поражение по группам, которые зашли на украинскую территорию или продвигаются в направлении границы. Однако враг продолжает засылать своих военных небольшими группами на нашу территорию.

Таким действиям, как добавил Демченко, предшествуют многочисленные обстрелы украинской территории из артиллерии, дронов, авиации. В частности, авиация активна по направлению Сумской области, применяя по украинским позициям КАБы, неуправляемые авиационные ракеты.

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В Харьковской области, по словам Демченко, вражеские штурмы усилились возле Волчанска, а также на Купянском направлении.

"Не только от линии фронта, но и с территории России враг пытается атаковать по направлению, в частности, населенного пункта Строевка, который находится практически на границе со страной-террористкой. Линия фронта - это Лиманское и Краматорское направления, где штурмовые действия противника происходят ежедневно, в том числе и по направлению полос обороны, где ее держат пограничники", - сказал Демченко.

Ранее Демченко информировал, что фиксируется активизация РФ на Волчанском и Купянском направлениях.