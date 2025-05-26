Ворог активізувався на окремих відтинках на кордоні з Харківщиною та Сумщиною, - Демченко

Російські окупанти наразі активізувалися на окремих відтинках кордону на Харківщині та Сумщині, намагаючись перетнути кордон малими штурмовими групами.

Про це в телеефірі розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На кордоні з Росією в межах цих областей на окремих відтинках, а також і по лінії фронту безпосередньо, де знаходяться прикордонні підрозділи, бачимо активізацію противника. І якщо говорити про Сумський напрямок, на жаль, вже певний час ворог застосовує тактику спроб заходу малими штурмовими групами. Найбільш активно - це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику", - зазначив Демченко.

Зокрема, за його словами, це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка.

Прикордонні підрозділи, підрозділи ЗСУ максимально завдають ураження по групах, які зайшли на українську територію або просуваються у напрямку кордону. Проте ворог продовжує засилати своїх військових невеликими групами на нашу територію.

Таким діям, як додав Демченко, передують численні обстріли української території з артилерії, дронів, авіації. Зокрема, авіація активна по напрямку Сумської області, застосовуючи по українських позиціях КАБи, некеровані авіаційні ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову намагався перетнути держкордон у напрямку Строївки. Знищено техніку рашистів у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

У Харківської області, за словами Демченка, ворожі штурми посилилися біля Вовчанська, а також на Купʼянському напрямку.

"Не лише від лінії фронту, а й з території Росії ворог намагається атакувати по напрямку, зокрема, населеного пункту Строївка, який знаходиться практично на кордоні з країною-терористкою. Лінія фронту - це Лиманський та Краматорський напрямки, де штурмові дії противника відбуваються щоденно, зокрема і по напрямку смуг оборони, де її тримають прикордонники", - сказав Демченко.

Раніше Демченко інформував, що фіксується активізація РФ на Вовчанському та Куп’янському напрямках.