Весеннее наступление противника уже началось. На Харьковщине усилились ударно-штурмовые действия и продолжают наращиваться, - командир 429-го отдельного полка БпС "Ахіллес" Федоренко

Усиление ударно-штурмовых действий врага на всех отрезках фронта Харьковщины произошли еще в начале апреля, и продолжают наращиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал командир 429-го отдельного полка БпС "Ахіллес" Юрий Федоренко.

"Совершенно очевидно, что весеннее наступление противника уже началось. Потому что усиление ударно-штурмовых действий от врага на всех отрезках [фронта] в Харьковской области, которые сейчас являются горячими, они произошли где-то в начале апреля, и продолжают наращиваться. Это произошло как в районе населенного пункта Кругляковка, пытаются расширить клин в направлении Загрызово", - сообщил военный.

Наши БпЛА уничтожают 80% тяжелой техники врага

Федоренко рассказал, что враг проводил ударно-штурмовые действия с привлечением высокоманевренной техники.

"Потому что бронированная техника, которую противник ранее задействовал, подзакончилась. И у врага есть осознание того, что техника малоэффективна. 80% брони, которая появляется в зоне поражения наших беспилотников, остается сгоревшей на поле боя. Купянск левобережный, бригады держат отрезок, отражают ежедневно штурмы противника. Преимущественно за счет живой силы противник штурмует. Но так или иначе, противник постоянный процесс, и интенсивность штурмовых действий объективно растет.

В районе Двуречной враг пытается навести понтонные переправы. Пока ему не удалось это сделать, и по моему убеждению не удастся. В частности, за счет работы нашего полка", - подчеркнул военный.

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