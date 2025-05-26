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Новости Бои на Харьковском направлении
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Весеннее наступление противника уже началось. На Харьковщине усилились ударно-штурмовые действия и продолжают наращиваться, - командир 429-го отдельного полка БпС "Ахіллес" Федоренко

Сожженная российская техника

Усиление ударно-штурмовых действий врага на всех отрезках фронта Харьковщины произошли еще в начале апреля, и продолжают наращиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал командир 429-го отдельного полка БпС "Ахіллес" Юрий Федоренко.

"Совершенно очевидно, что весеннее наступление противника уже началось. Потому что усиление ударно-штурмовых действий от врага на всех отрезках [фронта] в Харьковской области, которые сейчас являются горячими, они произошли где-то в начале апреля, и продолжают наращиваться. Это произошло как в районе населенного пункта Кругляковка, пытаются расширить клин в направлении Загрызово", - сообщил военный.

Наши БпЛА уничтожают 80% тяжелой техники врага

Федоренко рассказал, что враг проводил ударно-штурмовые действия с привлечением высокоманевренной техники.

"Потому что бронированная техника, которую противник ранее задействовал, подзакончилась. И у врага есть осознание того, что техника малоэффективна. 80% брони, которая появляется в зоне поражения наших беспилотников, остается сгоревшей на поле боя. Купянск левобережный, бригады держат отрезок, отражают ежедневно штурмы противника. Преимущественно за счет живой силы противник штурмует. Но так или иначе, противник постоянный процесс, и интенсивность штурмовых действий объективно растет.

В районе Двуречной враг пытается навести понтонные переправы. Пока ему не удалось это сделать, и по моему убеждению не удастся. В частности, за счет работы нашего полка", - подчеркнул военный.

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Автор: 

боевые действия (4258) Харьковская область (1018) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+7
Наступ не весінній - а "весняний ".

В минулий раз мене забанили за критику корупціонера Фєдоренка . Мабуть забанять і цей раз . З чого роблю висновок - що це проплачена джинса Федоренка ... Бо мабуть випусник мєнтвоського вузу ,який незрозуміло як став командиром батальйону готується до виборів - де буде позиціонувати себе як "ваєнного "..
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26.05.2025 12:33
+5
Звичайний барбершопний воїн, який не вилазить із різноманітних теле і радіо студій, розповідаючи що воювати будуть всі.
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26.05.2025 12:36
+3
"Весінній" - це який?
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26.05.2025 12:32
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"Весінній" - це який?
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26.05.2025 12:32 Ответить
"весняний" - це "великий літній".
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26.05.2025 16:38 Ответить
Наступ не весінній - а "весняний ".

В минулий раз мене забанили за критику корупціонера Фєдоренка . Мабуть забанять і цей раз . З чого роблю висновок - що це проплачена джинса Федоренка ... Бо мабуть випусник мєнтвоського вузу ,який незрозуміло як став командиром батальйону готується до виборів - де буде позиціонувати себе як "ваєнного "..
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26.05.2025 12:33 Ответить
Звичайний барбершопний воїн, який не вилазить із різноманітних теле і радіо студій, розповідаючи що воювати будуть всі.
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26.05.2025 12:36 Ответить
І дуже бажано, щоб ці всі були в його полку
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26.05.2025 12:41 Ответить
Воно там не одне, Олесь Маляревич заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади з логістики та матеріально-технічного забезпечення, ВАТНО КОРУПЦІЙНА ПОТВОРА
https://www.chesno.org/politician/62958/
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26.05.2025 14:39 Ответить
https://politeka.net/uk/person/1154339-maljarevich-oles-viktorovich-dose-na-piar-mastera-i-deputata-kievsoveta-podstavivshego-detej-vo-vremja-katastrofy
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26.05.2025 14:44 Ответить
Та візьміть вже на роботу людину, для якої українська мова рідна від народження. І хай вичитує ваші новини на наявність помилок.
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26.05.2025 12:42 Ответить
що пишуть ,що говорят через чотири дні літо
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26.05.2025 12:54 Ответить
 
 