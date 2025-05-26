Весняний наступ противника вже почався. На Харківщині посилились ударно-штурмові дії та продовжують нарощуватися, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Посилення ударно-штурмових дій ворога на всіх відтинках фронту Харківщини відбулися ще на початку квітня, і продовжують нарощуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Абсолютно очевидно, що весінній наступ противника вже почався. Тому що посилення ударно-штурмових дій від ворога на всіх відтинках [фронту] у Харківській області, які зараз є гарячими, вони відбулися десь на початку квітня, і продовжують нарощуватися. Це відбулося як в районі населеного пункту Кругляківка, намагаються розширити клин в напрямку Загризового", - повідомив військовий.

Наші БпЛА знищують 80% важкої техніки ворога

Федоренко розповів, що ворог проводив ударно-штурмові дії із залученням високоманевреної техніки.

"Тому що броньована техніка, яку противник раніше задіював, підзакінчилася. І у ворога є усвідомлення того, що техніка малоефективна. 80% броні, яка з’являється у зоні ураження наших безпілотників, залишається згорівшою на полі бою. Куп’янськ лівобережний, бригади тримають відтинок, відбивають щоденно штурми противника. Переважно за рахунок живої сили противник штурмує. Але так чи інакше, противник постійний процес, і інтенсивність штурмових дій об’єктивно зростає.

У районі Дворічної ворог намагається навести понтонні переправи. Поки йому не вдалося це зробити, і за моїм переконанням не вдасться. Зокрема, за рахунок роботи нашого полку", — наголосив військовий.

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