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Новини Бої на Харківському напрямку
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Весняний наступ противника вже почався. На Харківщині посилились ударно-штурмові дії та продовжують нарощуватися, - командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Федоренко

Спалена російська техніка

Посилення ударно-штурмових дій ворога на всіх відтинках фронту Харківщини відбулися ще на початку квітня, і продовжують нарощуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир 429 окремого полку БпС "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Абсолютно очевидно, що весінній наступ противника вже почався. Тому що посилення ударно-штурмових дій від ворога на всіх відтинках [фронту] у Харківській області, які зараз є гарячими, вони відбулися десь на початку квітня, і продовжують нарощуватися. Це відбулося як в районі населеного пункту Кругляківка, намагаються розширити клин в напрямку Загризового", - повідомив військовий.

Наші БпЛА знищують 80% важкої техніки ворога

Федоренко розповів, що ворог проводив  ударно-штурмові дії із залученням високоманевреної техніки.

"Тому що броньована техніка, яку противник раніше задіював, підзакінчилася. І у ворога є усвідомлення того, що техніка малоефективна. 80% броні, яка з’являється у зоні ураження наших безпілотників, залишається згорівшою на полі бою. Куп’янськ лівобережний, бригади тримають відтинок, відбивають щоденно штурми противника. Переважно за рахунок живої сили противник штурмує. Але так чи інакше, противник постійний процес, і інтенсивність штурмових дій об’єктивно зростає.

У районі Дворічної ворог намагається навести понтонні переправи. Поки йому не вдалося це зробити, і за моїм переконанням не вдасться. Зокрема, за рахунок роботи нашого полку", — наголосив військовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку ЗСУ відбили шість атак: ліквідовано 82 окупанти, - ОТУ "Харків"

Автор: 

бойові дії (4014) Харківська область (1036) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+7
Наступ не весінній - а "весняний ".

В минулий раз мене забанили за критику корупціонера Фєдоренка . Мабуть забанять і цей раз . З чого роблю висновок - що це проплачена джинса Федоренка ... Бо мабуть випусник мєнтвоського вузу ,який незрозуміло як став командиром батальйону готується до виборів - де буде позиціонувати себе як "ваєнного "..
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26.05.2025 12:33
+5
Звичайний барбершопний воїн, який не вилазить із різноманітних теле і радіо студій, розповідаючи що воювати будуть всі.
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26.05.2025 12:36
+3
"Весінній" - це який?
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26.05.2025 12:32
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"Весінній" - це який?
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26.05.2025 12:32 Відповісти
"весняний" - це "великий літній".
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26.05.2025 16:38 Відповісти
Наступ не весінній - а "весняний ".

В минулий раз мене забанили за критику корупціонера Фєдоренка . Мабуть забанять і цей раз . З чого роблю висновок - що це проплачена джинса Федоренка ... Бо мабуть випусник мєнтвоського вузу ,який незрозуміло як став командиром батальйону готується до виборів - де буде позиціонувати себе як "ваєнного "..
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26.05.2025 12:33 Відповісти
Звичайний барбершопний воїн, який не вилазить із різноманітних теле і радіо студій, розповідаючи що воювати будуть всі.
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26.05.2025 12:36 Відповісти
І дуже бажано, щоб ці всі були в його полку
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26.05.2025 12:41 Відповісти
Воно там не одне, Олесь Маляревич заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади з логістики та матеріально-технічного забезпечення, ВАТНО КОРУПЦІЙНА ПОТВОРА
https://www.chesno.org/politician/62958/
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26.05.2025 14:39 Відповісти
https://politeka.net/uk/person/1154339-maljarevich-oles-viktorovich-dose-na-piar-mastera-i-deputata-kievsoveta-podstavivshego-detej-vo-vremja-katastrofy
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26.05.2025 14:44 Відповісти
Та візьміть вже на роботу людину, для якої українська мова рідна від народження. І хай вичитує ваші новини на наявність помилок.
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26.05.2025 12:42 Відповісти
що пишуть ,що говорят через чотири дні літо
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26.05.2025 12:54 Відповісти
 
 