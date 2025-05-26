РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11567 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны
1 203 19

Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году и готова говорить о мерах для этого

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина стремится завершить войну уже в этом году и готова вести диалог в любом формате для достижения этой цели.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Libération, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы говорить в любом формате о мерах, которые помогут завершить эту войну. Мы действительно хотим ее завершить в этом году. Именно поэтому так важно продолжать давление на Россию, с нашими союзниками как в Европе, так и со стороны США", - отметил Сибига.

Он также поддержал инициативу американского сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России.

Относительно заявлений российской пропаганды о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского Сибига подчеркнул: "Россия всегда пользуется псевдоаргументами, когда не имеет конкретных предложений. Это абсурд и полная чушь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о ночной масштабной атаке: РФ убила по меньшей мере трех детей. Мир должен усилить давление на агрессора

Автор: 

Сибига Андрей (468) война в Украине (4468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Вы бы лучше вместо заглядывать в шоколадный глаз путьки и трампона клепали баллистику на 4 год войны. А то кроме видосиков тупорылых ни на что это бездарная зелёная власть не способна
показать весь комментарий
26.05.2025 14:45
+4
Все становится на свои места если понять что зеледент агент *******.
показать весь комментарий
26.05.2025 15:10
+3
Схоже зе вже балагає про капітуляцію...
показать весь комментарий
26.05.2025 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже зе вже балагає про капітуляцію...
показать весь комментарий
26.05.2025 14:36 Ответить
Вже просто закінчити війну? Про "справедливий" і навіть "достойний" мир вже забули ?
показать весь комментарий
26.05.2025 14:40 Ответить
Сибіго, головне щоб бажання співпадали з можливостями, а це не так.
показать весь комментарий
26.05.2025 14:40 Ответить
Вы бы лучше вместо заглядывать в шоколадный глаз путьки и трампона клепали баллистику на 4 год войны. А то кроме видосиков тупорылых ни на что это бездарная зелёная власть не способна
показать весь комментарий
26.05.2025 14:45 Ответить
Поки можна заткнути дірки бусифікованими війна буде тривати без кінця. А влада зе-мразєй буде і далі красти. Мабуть у нас така гірка доля і з цим мабуть вже нічого не поробиш, а все із-за 73 % зебілів Заходу до нас байдуже, ракети ми свої не клепаєм, тай таке
показать весь комментарий
26.05.2025 14:55 Ответить
Все становится на свои места если понять что зеледент агент *******.
показать весь комментарий
26.05.2025 15:10 Ответить
У нас і Верховна Рада все більше ****** на госдуру
показать весь комментарий
26.05.2025 15:22 Ответить
Все правильно.
показать весь комментарий
26.05.2025 16:23 Ответить
Потужне г**но. Але воно озвучує те, що боїться сказати Зе-бабуїн.
показать весь комментарий
26.05.2025 14:49 Ответить
"Хоче" і "може"-дві великі різниці.
показать весь комментарий
26.05.2025 14:50 Ответить
До речі-що її там закінчувати.Нада просто пєрєстать стрєлять.(с)
показать весь комментарий
26.05.2025 14:52 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2025 14:56 Ответить
Нікчема.....🤮🤮🤮
показать весь комментарий
26.05.2025 15:08 Ответить
Якесь дивне формулювання.
А хіба Україна розпочинала цю війну, що перехотіла її вести?
Я розумію про що йде мовп, але дипломату найвищого рангу треба висловлюватись однощначно і точно без підтексту і множинного тулмачення його слів.
Україна вимагає припиннення війни про неї вже сьогодні і закликає весь світ долучитись до ціє справи, аби путінський досвід нападу і агресії проти суверенної і не залежної краї не став пошестю для інших кривавих диктаторів.
показать весь комментарий
26.05.2025 15:15 Ответить
Приїхали , стамбульский договорняк для України ..але тепер китай з кремлем хочуть більшого , вовачка🤡 андоній ,йди у відставку потвора !!!
показать весь комментарий
26.05.2025 15:44 Ответить
обосрались? нужно было в 2022 году подписывать, а теперь пуйло в силу вошел и останавливаться не будет
показать весь комментарий
26.05.2025 16:08 Ответить
 
 