Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году и готова говорить о мерах для этого
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина стремится завершить войну уже в этом году и готова вести диалог в любом формате для достижения этой цели.
Об этом он сказал в интервью французскому изданию Libération, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы говорить в любом формате о мерах, которые помогут завершить эту войну. Мы действительно хотим ее завершить в этом году. Именно поэтому так важно продолжать давление на Россию, с нашими союзниками как в Европе, так и со стороны США", - отметил Сибига.
Он также поддержал инициативу американского сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России.
Относительно заявлений российской пропаганды о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского Сибига подчеркнул: "Россия всегда пользуется псевдоаргументами, когда не имеет конкретных предложений. Это абсурд и полная чушь".
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А хіба Україна розпочинала цю війну, що перехотіла її вести?
Я розумію про що йде мовп, але дипломату найвищого рангу треба висловлюватись однощначно і точно без підтексту і множинного тулмачення його слів.
Україна вимагає припиннення війни про неї вже сьогодні і закликає весь світ долучитись до ціє справи, аби путінський досвід нападу і агресії проти суверенної і не залежної краї не став пошестю для інших кривавих диктаторів.