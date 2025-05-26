Сибига: Украина хочет завершить войну в этом году и готова говорить о мерах для этого

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина стремится завершить войну уже в этом году и готова вести диалог в любом формате для достижения этой цели.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Libération, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы говорить в любом формате о мерах, которые помогут завершить эту войну. Мы действительно хотим ее завершить в этом году. Именно поэтому так важно продолжать давление на Россию, с нашими союзниками как в Европе, так и со стороны США", - отметил Сибига.

Он также поддержал инициативу американского сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России.

Относительно заявлений российской пропаганды о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского Сибига подчеркнул: "Россия всегда пользуется псевдоаргументами, когда не имеет конкретных предложений. Это абсурд и полная чушь".

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