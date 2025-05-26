Сибіга: Україна хоче завершити війну цьогоріч і готова говорити про заходи для цього

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне завершити війну вже цього року та готова вести діалог у будь-якому форматі задля досягнення цієї мети.

Про це він сказав у інтерв’ю французькому виданню Libération, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть завершити цю війну. Ми справді хочемо її завершити цього року. Саме тому так важливо продовжувати тиск на Росію, з нашими союзниками як в Європі, так і з боку США", - зазначив Сибіга.

Він також підтримав ініціативу американського сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.

Щодо заяв російської пропаганди про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського Сибіга підкреслив: "Росія завжди користується псевдоаргументами, коли не має конкретних пропозицій. Це абсурд і повна нісенітниця".

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