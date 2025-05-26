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Новини Припинення війни
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Сибіга: Україна хоче завершити війну цьогоріч і готова говорити про заходи для цього

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне завершити війну вже цього року та готова вести діалог у будь-якому форматі задля досягнення цієї мети.

Про це він сказав у інтерв’ю французькому виданню Libération, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть завершити цю війну. Ми справді хочемо її завершити цього року. Саме тому так важливо продовжувати тиск на Росію, з нашими союзниками як в Європі, так і з боку США", - зазначив Сибіга.

Він також підтримав ініціативу американського сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії.

Щодо заяв російської пропаганди про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського Сибіга підкреслив: "Росія завжди користується псевдоаргументами, коли не має конкретних пропозицій. Це абсурд і повна нісенітниця".

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Автор: 

Сибіга Андрій (475) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+9
Вы бы лучше вместо заглядывать в шоколадный глаз путьки и трампона клепали баллистику на 4 год войны. А то кроме видосиков тупорылых ни на что это бездарная зелёная власть не способна
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26.05.2025 14:45
+3
Все становится на свои места если понять что зеледент агент *******.
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26.05.2025 15:10
+2
Схоже зе вже балагає про капітуляцію...
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26.05.2025 14:36
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Схоже зе вже балагає про капітуляцію...
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26.05.2025 14:36 Відповісти
Вже просто закінчити війну? Про "справедливий" і навіть "достойний" мир вже забули ?
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26.05.2025 14:40 Відповісти
Сибіго, головне щоб бажання співпадали з можливостями, а це не так.
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26.05.2025 14:40 Відповісти
Вы бы лучше вместо заглядывать в шоколадный глаз путьки и трампона клепали баллистику на 4 год войны. А то кроме видосиков тупорылых ни на что это бездарная зелёная власть не способна
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26.05.2025 14:45 Відповісти
Поки можна заткнути дірки бусифікованими війна буде тривати без кінця. А влада зе-мразєй буде і далі красти. Мабуть у нас така гірка доля і з цим мабуть вже нічого не поробиш, а все із-за 73 % зебілів Заходу до нас байдуже, ракети ми свої не клепаєм, тай таке
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26.05.2025 14:55 Відповісти
Все становится на свои места если понять что зеледент агент *******.
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26.05.2025 15:10 Відповісти
У нас і Верховна Рада все більше ****** на госдуру
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26.05.2025 15:22 Відповісти
Потужне г**но. Але воно озвучує те, що боїться сказати Зе-бабуїн.
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26.05.2025 14:49 Відповісти
"Хоче" і "може"-дві великі різниці.
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26.05.2025 14:50 Відповісти
До речі-що її там закінчувати.Нада просто пєрєстать стрєлять.(с)
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26.05.2025 14:52 Відповісти
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26.05.2025 14:56 Відповісти
Нікчема.....🤮🤮🤮
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26.05.2025 15:08 Відповісти
Якесь дивне формулювання.
А хіба Україна розпочинала цю війну, що перехотіла її вести?
Я розумію про що йде мовп, але дипломату найвищого рангу треба висловлюватись однощначно і точно без підтексту і множинного тулмачення його слів.
Україна вимагає припиннення війни про неї вже сьогодні і закликає весь світ долучитись до ціє справи, аби путінський досвід нападу і агресії проти суверенної і не залежної краї не став пошестю для інших кривавих диктаторів.
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26.05.2025 15:15 Відповісти
Приїхали , стамбульский договорняк для України ..але тепер китай з кремлем хочуть більшого , вовачка🤡 андоній ,йди у відставку потвора !!!
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26.05.2025 15:44 Відповісти
обосрались? нужно было в 2022 году подписывать, а теперь пуйло в силу вошел и останавливаться не будет
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26.05.2025 16:08 Відповісти
 
 