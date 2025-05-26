Налажен канал переговоров с омбудсменом РФ, через который можно узнать о судьбе украинцев на ВОТ и в РФ, - Лубинец

Между Офисом Омбудсмена и российским омбудсменом Татьяной Москальковой налажен канал и достигнуты договоренности по вопросам обмена информацией о гражданах Украины, которые находятся на временно оккупированной территории и в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Офис Омбудсмена принимает все возможные меры по установлению судьбы граждан Украины, находящихся на временно оккупированной рф территории Украины и в рф. Нами налажен канал переговоров с российской стороной - Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и достигнуты договоренности по вопросам обмена информацией о таких лицах", - рассказал Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что на сегодня это единственный действующий гуманитарный канал переговоров с РФ.

"В соответствии с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных", для направления соответствующего письма, необходимо приложить к обращению документы, подтверждающие родство, а также дать согласие на обработку персональных данных", - отметил он.

По словам Лубинца, сроки ответа на такое письмо зависят только от российской стороны. РФ также не всегда предоставляет исчерпывающую информацию о заключенных или принятых мерах реагирования.

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