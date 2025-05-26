Налагоджено канал перемовин з омбудсманом РФ, через який можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ, - Лубінець
Між Офісом Омбудсмана і російським омбудсманом Тетяною Москальковою налагоджено канал та досягнуто домовленостей з питань обміну інформацією щодо громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Офіс Омбудсмана вживає всіх можливих заходів щодо встановлення долі громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій рф території України та в рф. Нами налагоджено канал перемовин з російською стороною - Уповноваженою з прав людини в рф Тетяною Москальковою та досягнуто домовленостей з питань обміну інформацією про таких осіб", - розповів Лубінець.
Омбудсман наголосив, що на сьогодні це єдиний діючий гуманітарний канал перемовин з РФ.
"Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", для направлення відповідного листа, необхідно додати до звернення документи, які підтверджують спорідненість, а також надати згоду на обробку персональних даних", - зазначив він.
За словами Лубінця, терміни відповіді на такий лист залежать лише від російської сторони. РФ також не завжди надає вичерпну інформацію про ув'язнених або вжиті заходи реагування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль