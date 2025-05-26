Налагоджено канал перемовин з омбудсманом РФ, через який можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ, - Лубінець

Між Офісом Омбудсмана і російським омбудсманом Тетяною Москальковою налагоджено канал та досягнуто домовленостей з питань обміну інформацією щодо громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіс Омбудсмана вживає всіх можливих заходів щодо встановлення долі громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій рф території України та в рф. Нами налагоджено канал перемовин з російською стороною - Уповноваженою з прав людини в рф Тетяною Москальковою та досягнуто домовленостей з питань обміну інформацією про таких осіб", - розповів Лубінець.

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Омбудсман наголосив, що на сьогодні це єдиний діючий гуманітарний канал перемовин з РФ.

"Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", для направлення відповідного листа, необхідно додати до звернення документи, які підтверджують спорідненість, а також надати згоду на обробку персональних даних", - зазначив він.

За словами Лубінця, терміни відповіді на такий лист залежать лише від російської сторони. РФ також не завжди надає вичерпну інформацію про ув'язнених або вжиті заходи реагування.

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