Сообщено о подозрении российскому преступнику, который пытал мирных жителей во время оккупации Херсона, - полиция

Следователи полиции сообщили о подозрении еще одному российскому преступнику, который пытал мирных граждан во время оккупации Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, фигурантом является 43-летний уроженец Мурманской области. До полномасштабного вторжения России в Украину он проживал в городе Махачкала Республики Дагестан. Во время оккупации Херсона злоумышленник находился в должности "начальника" отдела "М" "Государственной службы безопасности Херсонской области".

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, проведенными следственно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность еще одного российского преступника. Во время оккупации областного центра он жестоко издевался над незаконно заключенными мирными жителями города. В частности, сейчас следствие имеет доказательства причастности фигуранта к пыткам мужчины, которому на время временной оккупации исполнилось 45 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытали гражданских: сообщено о подозрении двум надзирателям крупнейшей темницы на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Так, оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции установили, что 15 июня 2022 года по месту жительства потерпевшего для проведения обыска прибыла группа военных армии РФ. Среди них находился и фигурант.

"Проведение незаконных действий в домовладении херсонца представитель оккупационной спецслужбы сопровождал периодическим заданием хозяину ударов в живот. По окончании обыска мужчину задержали и доставили в захваченное здание Херсонского районного управления полиции и поместили в камеру с условиями, непригодными для длительного пребывания человека", - отмечают правоохранители.

На следующий день фигурант с двумя российскими военнослужащими отконвоировали задержанного в подвальное помещение для проведения допроса. Там ему приказали сесть на пол. Но в это время россияне схватили заключенного за ноги и он упал лицом вниз. После этого военные РФ обеспечили неподвижность мужчины. А представитель спецслужбы с помощью специального устройства нанес херсонцу удар электрическим током.

После этого от незаконно задержанного оккупанты пытались получить информацию о сотрудничестве с силами обороны Украины, участников АТО и место хранения документации с места работы мужчины. Он молчал. Тогда фигурант еще не менее пяти раз применил пытки электротоком, в результате чего мужчина потерял сознание. После этого его вернули в камеру.

Также читайте: Еще двум работникам СИЗО на Полтавщине сообщили о подозрении в пытках, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Вечером 17-го июня херсонца отпустили, заставив подписать расписку об отсутствии каких-либо претензий.

Преступные действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины. То есть - жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас по согласованию с областной прокуратурой злоумышленнику заочно сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.