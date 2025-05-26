Сообщено о подозрении российскому преступнику, который пытал мирных жителей во время оккупации Херсона, - полиция
Следователи полиции сообщили о подозрении еще одному российскому преступнику, который пытал мирных граждан во время оккупации Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, фигурантом является 43-летний уроженец Мурманской области. До полномасштабного вторжения России в Украину он проживал в городе Махачкала Республики Дагестан. Во время оккупации Херсона злоумышленник находился в должности "начальника" отдела "М" "Государственной службы безопасности Херсонской области".
Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, проведенными следственно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность еще одного российского преступника. Во время оккупации областного центра он жестоко издевался над незаконно заключенными мирными жителями города. В частности, сейчас следствие имеет доказательства причастности фигуранта к пыткам мужчины, которому на время временной оккупации исполнилось 45 лет.
Так, оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции установили, что 15 июня 2022 года по месту жительства потерпевшего для проведения обыска прибыла группа военных армии РФ. Среди них находился и фигурант.
"Проведение незаконных действий в домовладении херсонца представитель оккупационной спецслужбы сопровождал периодическим заданием хозяину ударов в живот. По окончании обыска мужчину задержали и доставили в захваченное здание Херсонского районного управления полиции и поместили в камеру с условиями, непригодными для длительного пребывания человека", - отмечают правоохранители.
На следующий день фигурант с двумя российскими военнослужащими отконвоировали задержанного в подвальное помещение для проведения допроса. Там ему приказали сесть на пол. Но в это время россияне схватили заключенного за ноги и он упал лицом вниз. После этого военные РФ обеспечили неподвижность мужчины. А представитель спецслужбы с помощью специального устройства нанес херсонцу удар электрическим током.
После этого от незаконно задержанного оккупанты пытались получить информацию о сотрудничестве с силами обороны Украины, участников АТО и место хранения документации с места работы мужчины. Он молчал. Тогда фигурант еще не менее пяти раз применил пытки электротоком, в результате чего мужчина потерял сознание. После этого его вернули в камеру.
Вечером 17-го июня херсонца отпустили, заставив подписать расписку об отсутствии каких-либо претензий.
Преступные действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины. То есть - жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Сейчас по согласованию с областной прокуратурой злоумышленнику заочно сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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