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Еще двум сотрудникам СИЗО в Полтавской области сообщили о подозрении в пытках, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении еще двум работникам "Полтавского учреждения исполнения наказаний (№ 23)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"15 апреля подозреваемые с целью наказания заключенного за нарушение режима заранее подготовленными полосками ткани привязали его к металлической кровати. После попыток потерпевшего высвободиться, к нему применили специальное средство - наручники. Заключенный был ограничен в движении 19 часов", - говорится в сообщении.

Им инкриминируют пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 127 УК Украины).

В апреле 2025 года о подозрении уже было сообщено двум работникам этого учреждения.

Сейчас всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Пытки в Полтавском СИЗО. Новые подозрения
Пытки в Полтавском СИЗО. Новые подозрения

Автор: 

пытки (838) тюрьма (825) Полтавская область (1166)


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Гарні фото. Змістовні.
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07.05.2025 10:37 Ответить
Це ті ж самі убивці та кати, як і московіти окупанти!!
Безкарність злочинців від привладних, спонукає Українців до простого Самосуду!
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07.05.2025 10:50 Ответить
Бідні, нещасні злочинці!! Їх катують прив'зуванням до ліжка, бо вони накинулись на охоронця, побили іншого засудженого, бо той зробив щось не так.... Бідні злочинці, вони ж тільки вбивають і калічать людей, гарно їдять і спокійно сплять за наші гроші...
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07.05.2025 11:31 Ответить
поганий! поганий працівник установи виконання покарань!
не можна знущатися над вбивцями гвалтівниками мародерами!
виключно еротичний масаж, хамам, круасан з кавою!
борщ і салат олив'є!
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07.05.2025 11:58 Ответить
 
 