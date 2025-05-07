Еще двум сотрудникам СИЗО в Полтавской области сообщили о подозрении в пытках, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Сообщено о подозрении еще двум работникам "Полтавского учреждения исполнения наказаний (№ 23)".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"15 апреля подозреваемые с целью наказания заключенного за нарушение режима заранее подготовленными полосками ткани привязали его к металлической кровати. После попыток потерпевшего высвободиться, к нему применили специальное средство - наручники. Заключенный был ограничен в движении 19 часов", - говорится в сообщении.
Им инкриминируют пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 127 УК Украины).
В апреле 2025 года о подозрении уже было сообщено двум работникам этого учреждения.
Сейчас всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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