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Ще двом працівникам СІЗО на Полтавщині повідомили про підозру в катуванні, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру ще двом працівникам "Полтавської установи виконання покарань (№ 23)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"15 квітня підозрювані з метою покарання ув’язненого за порушення режиму заздалегідь підготовленими смужками тканини прив’язали його до металевого ліжка. Після спроб потерпілого вивільнитись, до нього застосували спеціальний засіб – кайданки. В’язень був обмежений у русі 19 годин", - йдеться в повідомленні.

Їм інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 127 КК України).

У квітні 2025 року про підозру вже було повідомлено двом працівникам цієї установи.

Наразі усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.

Читайте: У Божківській виправній колонії на Полтавщині не лише катували, а й вбивали ув’язнених, - ДБР

Катування в Полтавському СІЗО. Нові підозри
Катування в Полтавському СІЗО. Нові підозри

Автор: 

катування (603) в’язниця (441) Полтавська область (1122)


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Гарні фото. Змістовні.
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07.05.2025 10:37 Відповісти
Це ті ж самі убивці та кати, як і московіти окупанти!!
Безкарність злочинців від привладних, спонукає Українців до простого Самосуду!
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07.05.2025 10:50 Відповісти
Бідні, нещасні злочинці!! Їх катують прив'зуванням до ліжка, бо вони накинулись на охоронця, побили іншого засудженого, бо той зробив щось не так.... Бідні злочинці, вони ж тільки вбивають і калічать людей, гарно їдять і спокійно сплять за наші гроші...
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07.05.2025 11:31 Відповісти
 
 