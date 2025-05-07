Ще двом працівникам СІЗО на Полтавщині повідомили про підозру в катуванні, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру ще двом працівникам "Полтавської установи виконання покарань (№ 23)".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"15 квітня підозрювані з метою покарання ув’язненого за порушення режиму заздалегідь підготовленими смужками тканини прив’язали його до металевого ліжка. Після спроб потерпілого вивільнитись, до нього застосували спеціальний засіб – кайданки. В’язень був обмежений у русі 19 годин", - йдеться в повідомленні.

Їм інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 127 КК України).

У квітні 2025 року про підозру вже було повідомлено двом працівникам цієї установи.

Наразі усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.

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