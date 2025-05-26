Повідомлено про підозру російському злочинцю, який катував мирних жителів під час окупації Херсону, - поліція

Слідчі поліції повідомили про підозру ще одному російському злочинцю, який катував мирних громадян під час окупації Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, фігурантом є 43-річний уродженець Мурманської області. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він проживав у місті Махачкала Республіки Дагестан. Під час окупації Херсону зловмисник перебував на посаді "начальника" відділу "М" "государствєнной служби бєзопасності хєрсонской області".

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, проведеними слідчо-розшуковими заходами поліцейські встановили особу ще одного російського злочинця. Під час окупації обласного центру він жорстоко знущався над незаконно ув’язненими мирними жителями міста. Зокрема, наразі слідство має докази причетності фігуранта до катування чоловіка, якому на час тимчасової окупації виповнилося 45 років.

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Так, оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили, що 15 червня 2022 року за місцем мешкання потерпілого для проведення обшуку прибула група військових армії РФ. Серед них перебував і фігурант.

"Проведення незаконних дій у домоволодінні херсонця представник окупаційної спецслужби супроводжував періодичним завданням господарю ударів у живіт. По закінченні обшуку чоловіка затримали та доставили до захопленої будівлі Херсонського районного управління поліції та помістили в камеру з умовами, непридатними для тривалого перебування людини", - наголошують правоохоронці.

Наступного дня фігурант із двома російськими військовослужбовцями відконвоювали затриманого до підвального приміщення для проведення допиту. Там йому наказали сісти на підлогу. Та в цей час росіяни схопили в’язня за ноги і він впав обличчям униз. Після цього військові РФ забезпечили нерухомість чоловіка. А представник спецслужби за допомогою спеціального пристрою завдав херсонцю удар електричним струмом.

Після цього від незаконно затриманого окупанти намагалися отримати інформацію про співпрацю з силами оборони України, учасників АТО та місце зберігання документації з місця роботи чоловіка. Він мовчав. Тоді фігурант ще не менше п’яти разів застосував катування електострумом, внаслідок чого чоловік втратив свідомість. Після цього його повернули до камери.

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Ввечері 17 червня херсонця відпустили, змусивши підписати розписку про відсутність будь-яких претензій.

Злочинні дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 "Воєнні злочини" Кримінального кодексу України. Тобто - жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Наразі за погодженням із обласною прокуратурою зловмиснику заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.