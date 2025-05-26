У побережья Индии затонуло грузовое судно: на борту были украинцы, - МИД

Вблизи побережья Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом под флагом Либерии из-за наводнения. Среди членов экипажа были граждане Украины, они спасены.

Об этом сообщает индийское издание India Shipping News и МИД Украины в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Военно-морские силы Индии сообщили, что 24 мая вблизи побережья штата Керала затонуло контейнерное судно MSC ELSA 3, на котором плыли 24 человека. Среди них были граждане Украины, Грузии, России и Филиппин. Моряков удалось спасти.

По данным издания, на борту корабля было 640 контейнеров, из которых 13 содержали опасные грузы, а еще 12 - карбид кальция, который в сочетании с водой может образовать горючий газ и мазут. На данный момент о разливе нефтепродуктов не сообщали.

В то же время возможное экологическое загрязнение продуктами местные власти не исключают.

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В пресс-службе МИД Украины отметили, что все украинцы, которые находились на борту, спасены Военно-морскими силами и береговой охраной Индии, и сейчас находятся в безопасности. Сейчас спасенным членам экипажа предоставляется вся необходимая помощь, включая медицинские услуги.

Ведомство выразило глубокую благодарность военно-морским силам и береговой охране Индии за их высокий профессионализм и спасение украинцев.

Украинские дипломаты направили запросы в компетентные органы Индии с целью получения более детальной информации. Дело - на контроле диппредставительства.

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