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Новости Возле Индии затонуло судно с украинцами на борту
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У побережья Индии затонуло грузовое судно: на борту были украинцы, - МИД

В Индии затонул контейнеровоз с украинцами на борту

Вблизи побережья Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом под флагом Либерии из-за наводнения. Среди членов экипажа были граждане Украины, они спасены.

Об этом сообщает индийское издание India Shipping News и МИД Украины в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Военно-морские силы Индии сообщили, что 24 мая вблизи побережья штата Керала затонуло контейнерное судно MSC ELSA 3, на котором плыли 24 человека. Среди них были граждане Украины, Грузии, России и Филиппин. Моряков удалось спасти.

По данным издания, на борту корабля было 640 контейнеров, из которых 13 содержали опасные грузы, а еще 12 - карбид кальция, который в сочетании с водой может образовать горючий газ и мазут. На данный момент о разливе нефтепродуктов не сообщали.

В то же время возможное экологическое загрязнение продуктами местные власти не исключают.

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В пресс-службе МИД Украины отметили, что все украинцы, которые находились на борту, спасены Военно-морскими силами и береговой охраной Индии, и сейчас находятся в безопасности. Сейчас спасенным членам экипажа предоставляется вся необходимая помощь, включая медицинские услуги.

Ведомство выразило глубокую благодарность военно-морским силам и береговой охране Индии за их высокий профессионализм и спасение украинцев.

Украинские дипломаты направили запросы в компетентные органы Индии с целью получения более детальной информации. Дело - на контроле диппредставительства.

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Автор: 

Индия (421) МИД (6984) украинцы (3871) судоходство (28)


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ну ще одне кацапське корито затонуло. так це ж добре!
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26.05.2025 15:16 Ответить
Ну, корито не кацапське а відомої компанії MSC.
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26.05.2025 15:21 Ответить
швейцарської компанії під прапором ліберії. в ***** весь тіньовий флот такий
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26.05.2025 15:28 Ответить
Відкрию тобі секрет. Не тільки у *****. А в 99 відсотків країн світу.
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26.05.2025 15:30 Ответить
Українці врятовані. А кацапи? А взагалі то я не розумію як на такій обмеженій території як судно можливо працювати разом представникам воюючих між собою країн. Якийсь нонсенс. Хоч ,,українцями,, могли бути кримчани які вчасно продовжили українські морські документи.
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26.05.2025 15:19 Ответить
моряки - це одне з найбільших конформістських сословій.
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26.05.2025 15:27 Ответить
Впевнений, не буває ізраільсько-іранських екіпажів. Як і пакистансько-індуських.
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26.05.2025 15:34 Ответить
Одні українці воюють за незалежність,а інші "моряки" перевозять товари з москалями...спасли...таке щастя для України...надати ордена та премії,щоб далі "плавали",як.....
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26.05.2025 16:19 Ответить
 
 