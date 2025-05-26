В ЕС ответили на заявление Пирц Мусар о возобновлении контактов с Кремлем: Мы заинтересованы собрать за одним столом все стороны

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо прокомментировала заявление президента Словении Наташи Пирц Мусар относительно того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен работает над возобновлением связей с Кремлем, отметив, что Евросоюз стремится собрать за одним столом переговоров все заинтересованные стороны, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Пиньо заявила 26 мая, комментируя слова президента Словении Пирц Мусар.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что мы заинтересованы в том, чтобы собрать всех партнеров за одним столом - все заинтересованные стороны, - чтобы обсудить прекращение огня и достижение мира. Это то, в чем мы заинтересованы", - подчеркнула Пиньо.

В то же время она не опровергла слова Наташи Пирц Мусар о содержании ее разговора с фон дер Ляйен.

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Напомним, ранее президент Словении Наташа Пирц Мусар рассказала, что обсуждала вопрос возобновления контактов с Кремлем с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в свою очередь сообщила, что над этим "работают".