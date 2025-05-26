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Новости переговоры с РФ
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В ЕС ответили на заявление Пирц Мусар о возобновлении контактов с Кремлем: Мы заинтересованы собрать за одним столом все стороны

ЕС о возобновлении контактов с Кремлем

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо прокомментировала заявление президента Словении Наташи Пирц Мусар относительно того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен работает над возобновлением связей с Кремлем, отметив, что Евросоюз стремится собрать за одним столом переговоров все заинтересованные стороны, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Пиньо заявила 26 мая, комментируя слова президента Словении Пирц Мусар.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что мы заинтересованы в том, чтобы собрать всех партнеров за одним столом - все заинтересованные стороны, - чтобы обсудить прекращение огня и достижение мира. Это то, в чем мы заинтересованы", - подчеркнула Пиньо.

В то же время она не опровергла слова Наташи Пирц Мусар о содержании ее разговора с фон дер Ляйен.

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Напомним, ранее президент Словении Наташа Пирц Мусар рассказала, что обсуждала вопрос возобновления контактов с Кремлем с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в свою очередь сообщила, что над этим "работают".

Автор: 

Евросоюз (17245) Урсула фон дер Ляйен (536) Наташа Пирц Мусар (8)


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Топ комментарии
+2
Пірц Мусар

Огоссди...
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26.05.2025 15:26
+1
Поновлення контактів з ****** замість вже проголошених потужнійших санкцій?
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26.05.2025 15:28
+1
Вогонь в Україні припиниться тільки тоді, коли запалає росія!
Закон збереження енергії.
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26.05.2025 15:35
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Пірц Мусар

Огоссди...
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26.05.2025 15:26 Ответить
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26.05.2025 16:04 Ответить
Поновлення контактів з ****** замість вже проголошених потужнійших санкцій?
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26.05.2025 15:28 Ответить
Якщо одне не заважатиме другому, то чому ні, нехай.
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26.05.2025 15:54 Ответить
саме тому російський фашизм не називають фашизмом, а путінський тероризм - тероризмом. Ще досі, не дивлячись на те, що росія кожного дня це доводить і постійно переконує у своєму фашизмі і тероризмі країни НАТО.
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26.05.2025 15:34 Ответить
Вогонь в Україні припиниться тільки тоді, коли запалає росія!
Закон збереження енергії.
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26.05.2025 15:35 Ответить
Одне слово- Наташя
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26.05.2025 15:41 Ответить
Україна або вивезе сама, або не вивезе взагалі.
Зливають.
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26.05.2025 15:47 Ответить
І ти Урсула...???
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26.05.2025 15:59 Ответить
Партнери кремлядєй. блд.
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26.05.2025 16:36 Ответить
 
 