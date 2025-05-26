У ЄС відповіли на заяву Пірц Мусар щодо відновлення контактів з Кремлем: Ми зацікавлені зібрати за одним столом усі сторони

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо прокоментувала заяву президентки Словенії Наташі Пірц Мусар стосовно того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн працює над поновленням зв’язків з Кремлем, наголосивши, що Євросоюз прагне зібрати за одним столом перемовин усі зацікавлені сторони, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Піньо заявила 26 травня, коментуючи слова президентки Словенії Пірц Мусар.

"Що ми можемо підтвердити, то це те, що ми зацікавлені в тому, щоб зібрати всіх партнерів за одним столом – усі зацікавлені сторони, – щоб обговорити припинення вогню і досягнення миру. Це те, в чому ми зацікавлені", – наголосила Піньо.

Водночас вона не спростувала слова Наташі Пірц Мусар про зміст її розмови з фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, раніше президентка Словенії Наташа Пірц Мусар розповіла, що обговорювала питання відновлення контактів з Кремлем з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка своєю чергою повідомила, що над цим "працюють".