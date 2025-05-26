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Новини переговори з РФ
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У ЄС відповіли на заяву Пірц Мусар щодо відновлення контактів з Кремлем: Ми зацікавлені зібрати за одним столом усі сторони

ЄС про відновлення контактів з Кремлем

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо прокоментувала заяву президентки Словенії Наташі Пірц Мусар стосовно того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн працює над поновленням зв’язків з Кремлем, наголосивши, що Євросоюз прагне зібрати за одним столом перемовин усі зацікавлені сторони, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Піньо заявила 26 травня, коментуючи слова президентки Словенії Пірц Мусар.

"Що ми можемо підтвердити, то це те, що ми зацікавлені в тому, щоб зібрати всіх партнерів за одним столом – усі зацікавлені сторони, – щоб обговорити припинення вогню і досягнення миру. Це те, в чому ми зацікавлені", – наголосила Піньо.

Водночас вона не спростувала слова Наташі Пірц Мусар про зміст її розмови з фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, раніше президентка Словенії Наташа Пірц Мусар розповіла, що обговорювала питання відновлення контактів з Кремлем з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка своєю чергою повідомила, що над цим "працюють".

Автор: 

Євросоюз (13604) фон дер Ляєн Урсула (790) Наташа Пірц Мусар (7)


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Пірц Мусар

Огоссди...
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26.05.2025 15:26 Відповісти
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26.05.2025 16:04 Відповісти
Поновлення контактів з ****** замість вже проголошених потужнійших санкцій?
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26.05.2025 15:28 Відповісти
Якщо одне не заважатиме другому, то чому ні, нехай.
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26.05.2025 15:54 Відповісти
саме тому російський фашизм не називають фашизмом, а путінський тероризм - тероризмом. Ще досі, не дивлячись на те, що росія кожного дня це доводить і постійно переконує у своєму фашизмі і тероризмі країни НАТО.
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26.05.2025 15:34 Відповісти
Вогонь в Україні припиниться тільки тоді, коли запалає росія!
Закон збереження енергії.
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26.05.2025 15:35 Відповісти
Одне слово- Наташя
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26.05.2025 15:41 Відповісти
Україна або вивезе сама, або не вивезе взагалі.
Зливають.
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26.05.2025 15:47 Відповісти
І ти Урсула...???
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26.05.2025 15:59 Відповісти
 
 