Фредериксен об обстрелах РФ: "Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину"

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что российские обстрелы Украины в течение выходных доказали, что Москва не заинтересована в мире.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину", - сказала она во время встречи лидеров стран Северной Европы.

Фредериксен отметила, что лидеры договорились, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По ее словам, в эту поддержку может входить военная помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

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