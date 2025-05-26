РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9763 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
664 14

Фредериксен об обстрелах РФ: "Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину"

В Дании прокомментировали массированные обстрелы Украины

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что российские обстрелы Украины в течение выходных доказали, что Москва не заинтересована в мире.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину", - сказала она во время встречи лидеров стран Северной Европы.

Фредериксен отметила, что лидеры договорились, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

По ее словам, в эту поддержку может входить военная помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

Читайте: Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление, - Зеленский

Автор: 

Дания (592) обстрел (27626) Фредериксен Метте (86)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
26.05.2025 17:03
+1
Я бачу кожен еуропейський політик неодмінно має озвучити оце сакраментальне "Як це - нагуй???"
показать весь комментарий
26.05.2025 17:01
+1
***** робить виключно все що ви йому дозволяєте
показать весь комментарий
26.05.2025 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бачу кожен еуропейський політик неодмінно має озвучити оце сакраментальне "Як це - нагуй???"
показать весь комментарий
26.05.2025 17:01 Ответить
Шо він так каже - лупить кожен день по Україні
показать весь комментарий
26.05.2025 17:02 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2025 17:03 Ответить
Ти помиляєшся, це не він
показать весь комментарий
26.05.2025 17:27 Ответить
Ну той хоча б був "чеченським терористом"
показать весь комментарий
26.05.2025 17:31 Ответить
***** робить виключно все що ви йому дозволяєте
показать весь комментарий
26.05.2025 17:07 Ответить
російські обстріли України протягом вихідних довели, що Москва не зацікавлена ​​в мирі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3554417

Длятих, хто "ф танкє" він ще не раз це доведе...
показать весь комментарий
26.05.2025 17:09 Ответить
Зараз ***** в черговий раз скаже що готовий до перемовин і ви знову відтермінуєте на пару місяців ,,потужні,, санції.
показать весь комментарий
26.05.2025 17:10 Ответить
Поки ідуть обстріли, Василь Ломаченко опублікував спільну світлину зі скандальним митрополитом Московської церкви Лонгином.
показать весь комментарий
26.05.2025 17:19 Ответить
Ну так нечиста сила в основному вночі свої пазури розпускає, а вдень в бункері ховається та в чумадан гадить.
показать весь комментарий
26.05.2025 17:28 Ответить
Заткнитесь, украинские комментаторы. Все решит потужный зеледент. Он уже много чего решил. Решит и еще раз. Он же потужный!!!
показать весь комментарий
26.05.2025 17:33 Ответить
а от нездоланний Бубочка теж каже про переговори,а рашку вперто не обстрілює ні вдень ні вночі...
показать весь комментарий
26.05.2025 17:41 Ответить
 
 