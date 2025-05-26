Фредериксен об обстрелах РФ: "Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину"
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что российские обстрелы Украины в течение выходных доказали, что Москва не заинтересована в мире.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Днем Путин говорит о переговорах, а ночью бомбит Украину", - сказала она во время встречи лидеров стран Северной Европы.
Фредериксен отметила, что лидеры договорились, что их страны будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
По ее словам, в эту поддержку может входить военная помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.
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показать весь комментарий26.05.2025 17:07 Ссылка
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Джерело: https://censor.net/ua/n3554417
Длятих, хто "ф танкє" він ще не раз це доведе...