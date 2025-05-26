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Новини Масований ракетний обстріл
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Фредеріксен про обстріли РФ: "Вдень Путін каже про переговори, а вночі бомбить Україну"

У Данії прокоментували масовані обстріли України

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російські обстріли України протягом вихідних довели, що Москва не зацікавлена ​​в мирі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну", - сказала вона під час зустрічі лідерів країн Північної Європи.

Фредеріксен зазначила, що лідери домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

За її словами, в цю підтримку може входити військова допомога, інвестиції в оборонну промисловість України та співпраця з українськими компаніями.

Читайте: Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск, - Зеленський

Автор: 

Данія (782) обстріл (28948) Фредеріксен Метте (96)


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Топ коментарі
+2
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26.05.2025 17:03
+1
Я бачу кожен еуропейський політик неодмінно має озвучити оце сакраментальне "Як це - нагуй???"
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26.05.2025 17:01
+1
***** робить виключно все що ви йому дозволяєте
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26.05.2025 17:07
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Я бачу кожен еуропейський політик неодмінно має озвучити оце сакраментальне "Як це - нагуй???"
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26.05.2025 17:01 Відповісти
Шо він так каже - лупить кожен день по Україні
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26.05.2025 17:02 Відповісти
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26.05.2025 17:03 Відповісти
куля в лоб - так куля в лоб
було таке...
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26.05.2025 17:21 Відповісти
Ти помиляєшся, це не він
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26.05.2025 17:27 Відповісти
Ну той хоча б був "чеченським терористом"
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26.05.2025 17:31 Відповісти
один хер - потужно перемагає
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26.05.2025 17:31 Відповісти
***** робить виключно все що ви йому дозволяєте
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26.05.2025 17:07 Відповісти
російські обстріли України протягом вихідних довели, що Москва не зацікавлена ​​в мирі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3554417

Длятих, хто "ф танкє" він ще не раз це доведе...
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26.05.2025 17:09 Відповісти
Зараз ***** в черговий раз скаже що готовий до перемовин і ви знову відтермінуєте на пару місяців ,,потужні,, санції.
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26.05.2025 17:10 Відповісти
Поки ідуть обстріли, Василь Ломаченко опублікував спільну світлину зі скандальним митрополитом Московської церкви Лонгином.
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26.05.2025 17:19 Відповісти
Ну так нечиста сила в основному вночі свої пазури розпускає, а вдень в бункері ховається та в чумадан гадить.
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26.05.2025 17:28 Відповісти
Заткнитесь, украинские комментаторы. Все решит потужный зеледент. Он уже много чего решил. Решит и еще раз. Он же потужный!!!
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26.05.2025 17:33 Відповісти
а от нездоланний Бубочка теж каже про переговори,а рашку вперто не обстрілює ні вдень ні вночі...
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26.05.2025 17:41 Відповісти
 
 