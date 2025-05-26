Фредеріксен про обстріли РФ: "Вдень Путін каже про переговори, а вночі бомбить Україну"
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російські обстріли України протягом вихідних довели, що Москва не зацікавлена в мирі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну", - сказала вона під час зустрічі лідерів країн Північної Європи.
Фредеріксен зазначила, що лідери домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
За її словами, в цю підтримку може входити військова допомога, інвестиції в оборонну промисловість України та співпраця з українськими компаніями.
Топ коментарі
+2 YU ST
показати весь коментар26.05.2025 17:03 Посилання
+1 Алекс Скела
показати весь коментар26.05.2025 17:01 Посилання
+1 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.05.2025 17:07 Посилання
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було таке...
Джерело: https://censor.net/ua/n3554417
Длятих, хто "ф танкє" він ще не раз це доведе...