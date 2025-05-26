Фредеріксен про обстріли РФ: "Вдень Путін каже про переговори, а вночі бомбить Україну"

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що російські обстріли України протягом вихідних довели, що Москва не зацікавлена ​​в мирі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну", - сказала вона під час зустрічі лідерів країн Північної Європи.

Фредеріксен зазначила, що лідери домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

За її словами, в цю підтримку може входити військова допомога, інвестиції в оборонну промисловість України та співпраця з українськими компаніями.

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