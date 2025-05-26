Зеленский и премьер Албании Рама провели разговор: Нужно давление на РФ, которое заставит ее остановиться

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Албании Эди Рамой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал о российских ракетно-дронных обстрелах на днях. Эти атаки в очередной раз демонстрируют: Россия не имеет никакого намерения заканчивать войну. Поэтому нужно такое давление, которое наконец заставит ее остановиться. Рассчитываем, что все необходимые шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество с европейскими партнерами.

Зеленский пригласил Раму принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

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