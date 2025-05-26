Зеленский и премьер Албании Рама провели разговор: Нужно давление на РФ, которое заставит ее остановиться
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Албании Эди Рамой.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировал о российских ракетно-дронных обстрелах на днях. Эти атаки в очередной раз демонстрируют: Россия не имеет никакого намерения заканчивать войну. Поэтому нужно такое давление, которое наконец заставит ее остановиться. Рассчитываем, что все необходимые шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили сотрудничество с европейскими партнерами.
Зеленский пригласил Раму принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.
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Ми тут так переживаємо за них: чи море достатньо тепле, чи ром не кислий і чи не перевтомились бідосі наші, бо джетлаг і все таке.
От не шкодують себе. Не шкодують.
Харе Рама,
Рама Рама
Харе харе!