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Зеленский и премьер Албании Рама провели разговор: Нужно давление на РФ, которое заставит ее остановиться

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Албании Эди Рамой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал о российских ракетно-дронных обстрелах на днях. Эти атаки в очередной раз демонстрируют: Россия не имеет никакого намерения заканчивать войну. Поэтому нужно такое давление, которое наконец заставит ее остановиться. Рассчитываем, что все необходимые шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сотрудничество с европейскими партнерами.

Зеленский пригласил Раму принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

Читайте: Останавливать Украину вместо того, чтобы останавливать Путина, - это легитимация для следующей агрессии, - премьер Албании Рама

Автор: 

Албания (79) Зеленский Владимир (20720) Рама Эди (23)


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Албанія дотискай москаля)
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26.05.2025 17:23 Ответить
Всьо, кізда путєну, вава з Албанією домовився, а та тиснути вміє...
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26.05.2025 17:25 Ответить
+++
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26.05.2025 18:18 Ответить
Наш довбень знову бігає по Світу та займається муйньою за державний кошт! Це вже який там план...100-й...1000-й? Чи це вже "1000+1 ніч" від нашої "шахерезади"?
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26.05.2025 17:38 Ответить
А поки тут обстріли, делегація Слуги Народу відвідує Домініканську Республіку. Дуже переймається проблемами Карибського басейну

Ми тут так переживаємо за них: чи море достатньо тепле, чи ром не кислий і чи не перевтомились бідосі наші, бо джетлаг і все таке.

От не шкодують себе. Не шкодують.
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26.05.2025 17:47 Ответить
Харе Рама,
Харе Рама,
Рама Рама
Харе харе!
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26.05.2025 18:02 Ответить
Ой дебіл...
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26.05.2025 18:20 Ответить
 
 