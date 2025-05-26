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Зеленський та прем’єр Албанії Рама провели розмову: Потрібен тиск на РФ, який змусить її зупинитися

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Албанії Еді Рамою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Ці атаки вкотре демонструють: Росія не має жодного наміру закінчувати війну. Тому потрібен такий тиск, який нарешті примусить її зупинитися. Розраховуємо, що всі необхідні кроки в цьому напрямі будуть зроблені вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили співпрацю з європейськими партнерами.

Зеленський запросив Раму узяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

Читайте: Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, - це легітимація для наступної агресії, - прем’єр Албанії Рама

Автор: 

Албанія (112) Зеленський Володимир (24197) Рама Еді (24)


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Албанія дотискай москаля)
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26.05.2025 17:23 Відповісти
Всьо, кізда путєну, вава з Албанією домовився, а та тиснути вміє...
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26.05.2025 17:25 Відповісти
+++
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26.05.2025 18:18 Відповісти
Чисельність населення албанії на 2025 рік становить 2,84 мільона
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26.05.2025 17:30 Відповісти
Наш довбень знову бігає по Світу та займається муйньою за державний кошт! Це вже який там план...100-й...1000-й? Чи це вже "1000+1 ніч" від нашої "шахерезади"?
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26.05.2025 17:38 Відповісти
А поки тут обстріли, делегація Слуги Народу відвідує Домініканську Республіку. Дуже переймається проблемами Карибського басейну

Ми тут так переживаємо за них: чи море достатньо тепле, чи ром не кислий і чи не перевтомились бідосі наші, бо джетлаг і все таке.

От не шкодують себе. Не шкодують.
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26.05.2025 17:47 Відповісти
Харе Рама,
Харе Рама,
Рама Рама
Харе харе!
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26.05.2025 18:02 Відповісти
Ой дебіл...
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26.05.2025 18:20 Відповісти
 
 