Зеленський та прем’єр Албанії Рама провели розмову: Потрібен тиск на РФ, який змусить її зупинитися

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Албанії Еді Рамою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Ці атаки вкотре демонструють: Росія не має жодного наміру закінчувати війну. Тому потрібен такий тиск, який нарешті примусить її зупинитися. Розраховуємо, що всі необхідні кроки в цьому напрямі будуть зроблені вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили співпрацю з європейськими партнерами.

Зеленський запросив Раму узяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

Читайте: Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, - це легітимація для наступної агресії, - прем’єр Албанії Рама