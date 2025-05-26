Зеленський та прем’єр Албанії Рама провели розмову: Потрібен тиск на РФ, який змусить її зупинитися
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Албанії Еді Рамою.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Поінформував про російські ракетно-дронові обстріли цими днями. Ці атаки вкотре демонструють: Росія не має жодного наміру закінчувати війну. Тому потрібен такий тиск, який нарешті примусить її зупинитися. Розраховуємо, що всі необхідні кроки в цьому напрямі будуть зроблені вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
Також сторони обговорили співпрацю з європейськими партнерами.
Зеленський запросив Раму узяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа.
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Ми тут так переживаємо за них: чи море достатньо тепле, чи ром не кислий і чи не перевтомились бідосі наші, бо джетлаг і все таке.
От не шкодують себе. Не шкодують.
Харе Рама,
Рама Рама
Харе харе!