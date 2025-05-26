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Новости Отношения Украины и Грузии
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Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости: Украина всегда будет рядом в стремлении к свободной жизни

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне желаю, чтобы Грузия была крепкой и счастливой. Украинцы всегда чувствовали теплую эмоциональную связь с Грузией", - отметил он.

Зеленский напомнил, что Украина поддержала суверенитет и оборону Грузии во время российского вторжения в 2008 году.

"И мы всегда будем рядом в нашем общем стремлении к свободной и достойной жизни народов - всех народов Европы, которую не представить без Украины и Грузии. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает наш народ. Да здравствует независимая Грузия! Слава Украине!" - добавил президент.

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Автор: 

Грузия (4504) Зеленский Владимир (20720)


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Топ комментарии
+6
Це типу квартальний гумор? Чи натякає що Україна скоро буде савєцьким саюзом як грср
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26.05.2025 19:58
+3
То він колег з "Грузінской мєчти" привітав.

У них вийшло захопити, узурпувати владу та лягти під Роісю і він буде йти тим же шляхом.
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26.05.2025 20:07
+3
Яке "прагнення до вільного життя"?
Грузія фактично повністю легла під Х..лостан, до чого ти ведешь, гнида..
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26.05.2025 20:26
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Це типу квартальний гумор? Чи натякає що Україна скоро буде савєцьким саюзом як грср
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26.05.2025 19:58 Ответить
Будем разом прагнути
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26.05.2025 20:06 Ответить
То він колег з "Грузінской мєчти" привітав.

У них вийшло захопити, узурпувати владу та лягти під Роісю і він буде йти тим же шляхом.
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26.05.2025 20:07 Ответить
Привітальщик сраний, блт
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26.05.2025 20:05 Ответить
ЗЄ все життя на корпоративах виступав. Старого блазня новим фокусам не навчиш.
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26.05.2025 20:10 Ответить
узурпатор вважає себе та свою нікчемну владу гарантом вільного життя та вільних людей.
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26.05.2025 20:08 Ответить
Скоро это будет опять Грузинская ССР.
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26.05.2025 20:14 Ответить
Цитата із талстаєвскага: "бєжалі ропкіє грузіни..."
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26.05.2025 20:18 Ответить
Яке "прагнення до вільного життя"?
Грузія фактично повністю легла під Х..лостан, до чого ти ведешь, гнида..
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26.05.2025 20:26 Ответить
Немає вже в грузин нікої незалежності, добровільно здались кацапам.
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26.05.2025 20:48 Ответить
Україна підтримала суверенітет й оборону Грузії під час російського вторгнення у 2008 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3554468
фактично - Україна єдина хто підтримала ... хоча , звичайно , дуже мало ...
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26.05.2025 20:48 Ответить
Вільне життя
Казково)
Що це, бо я забула?
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26.05.2025 21:11 Ответить
 
 