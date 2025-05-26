Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости: Украина всегда будет рядом в стремлении к свободной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости.

Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне желаю, чтобы Грузия была крепкой и счастливой. Украинцы всегда чувствовали теплую эмоциональную связь с Грузией", - отметил он.

Зеленский напомнил, что Украина поддержала суверенитет и оборону Грузии во время российского вторжения в 2008 году.

"И мы всегда будем рядом в нашем общем стремлении к свободной и достойной жизни народов - всех народов Европы, которую не представить без Украины и Грузии. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает наш народ. Да здравствует независимая Грузия! Слава Украине!" - добавил президент.

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