Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости: Украина всегда будет рядом в стремлении к свободной жизни
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости.
Об этом глава государства написал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне желаю, чтобы Грузия была крепкой и счастливой. Украинцы всегда чувствовали теплую эмоциональную связь с Грузией", - отметил он.
Зеленский напомнил, что Украина поддержала суверенитет и оборону Грузии во время российского вторжения в 2008 году.
"И мы всегда будем рядом в нашем общем стремлении к свободной и достойной жизни народов - всех народов Европы, которую не представить без Украины и Грузии. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает наш народ. Да здравствует независимая Грузия! Слава Украине!" - добавил президент.
Топ комментарии
+6 Ukrainian Tarot
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+3 Герхард
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+3 Леонід #587957
показать весь комментарий26.05.2025 20:26 Ссылка
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У них вийшло захопити, узурпувати владу та лягти під Роісю і він буде йти тим же шляхом.
Грузія фактично повністю легла під Х..лостан, до чого ти ведешь, гнида..
фактично - Україна єдина хто підтримала ... хоча , звичайно , дуже мало ...
Казково)
Що це, бо я забула?