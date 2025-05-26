Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності: Україна завжди буде поруч у прагненні до вільного життя
Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності.
Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро бажаю, щоб Грузія була міцною і щасливою. Українці завжди відчували теплий емоційний звʼязок із Грузією", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що Україна підтримала суверенітет й оборону Грузії під час російського вторгнення у 2008 році.
"І ми завжди будемо поруч у нашому спільному прагненні до вільного та достойного життя народів – усіх народів Європи, яку не уявити без України та Грузії. Дякую кожному й кожній, хто підтримує наш народ. Хай живе незалежна Грузія! Слава Україні!" - додав президент.
Топ коментарі
+6 Ukrainian Tarot
показати весь коментар26.05.2025 19:58 Посилання
+3 Герхард
показати весь коментар26.05.2025 20:07 Посилання
+3 Леонід #587957
показати весь коментар26.05.2025 20:26 Посилання
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У них вийшло захопити, узурпувати владу та лягти під Роісю і він буде йти тим же шляхом.
Грузія фактично повністю легла під Х..лостан, до чого ти ведешь, гнида..
фактично - Україна єдина хто підтримала ... хоча , звичайно , дуже мало ...
Казково)
Що це, бо я забула?