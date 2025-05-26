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Новини Відносини України та Грузії
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Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності: Україна завжди буде поруч у прагненні до вільного життя

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності.

Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро бажаю, щоб Грузія була міцною і щасливою. Українці завжди відчували теплий емоційний звʼязок із Грузією", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна підтримала суверенітет й оборону Грузії під час російського вторгнення у 2008 році.

"І ми завжди будемо поруч у нашому спільному прагненні до вільного та достойного життя народів – усіх народів Європи, яку не уявити без України та Грузії. Дякую кожному й кожній, хто підтримує наш народ. Хай живе незалежна Грузія! Слава Україні!" - додав президент.

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Автор: 

Грузія (1851) Зеленський Володимир (24197)


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Топ коментарі
+6
Це типу квартальний гумор? Чи натякає що Україна скоро буде савєцьким саюзом як грср
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26.05.2025 19:58
+3
То він колег з "Грузінской мєчти" привітав.

У них вийшло захопити, узурпувати владу та лягти під Роісю і він буде йти тим же шляхом.
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26.05.2025 20:07
+3
Яке "прагнення до вільного життя"?
Грузія фактично повністю легла під Х..лостан, до чого ти ведешь, гнида..
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26.05.2025 20:26
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Це типу квартальний гумор? Чи натякає що Україна скоро буде савєцьким саюзом як грср
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26.05.2025 19:58 Відповісти
Будем разом прагнути
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26.05.2025 20:06 Відповісти
То він колег з "Грузінской мєчти" привітав.

У них вийшло захопити, узурпувати владу та лягти під Роісю і він буде йти тим же шляхом.
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26.05.2025 20:07 Відповісти
Привітальщик сраний, блт
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26.05.2025 20:05 Відповісти
ЗЄ все життя на корпоративах виступав. Старого блазня новим фокусам не навчиш.
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26.05.2025 20:10 Відповісти
узурпатор вважає себе та свою нікчемну владу гарантом вільного життя та вільних людей.
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26.05.2025 20:08 Відповісти
Скоро это будет опять Грузинская ССР.
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26.05.2025 20:14 Відповісти
Цитата із талстаєвскага: "бєжалі ропкіє грузіни..."
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26.05.2025 20:18 Відповісти
Яке "прагнення до вільного життя"?
Грузія фактично повністю легла під Х..лостан, до чого ти ведешь, гнида..
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26.05.2025 20:26 Відповісти
Немає вже в грузин нікої незалежності, добровільно здались кацапам.
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26.05.2025 20:48 Відповісти
Україна підтримала суверенітет й оборону Грузії під час російського вторгнення у 2008 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3554468
фактично - Україна єдина хто підтримала ... хоча , звичайно , дуже мало ...
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26.05.2025 20:48 Відповісти
Вільне життя
Казково)
Що це, бо я забула?
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26.05.2025 21:11 Відповісти
 
 