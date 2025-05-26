Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності: Україна завжди буде поруч у прагненні до вільного життя

Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності.

Про це голова держави написав у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро бажаю, щоб Грузія була міцною і щасливою. Українці завжди відчували теплий емоційний звʼязок із Грузією", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна підтримала суверенітет й оборону Грузії під час російського вторгнення у 2008 році.

"І ми завжди будемо поруч у нашому спільному прагненні до вільного та достойного життя народів – усіх народів Європи, яку не уявити без України та Грузії. Дякую кожному й кожній, хто підтримує наш народ. Хай живе незалежна Грузія! Слава Україні!" - додав президент.

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