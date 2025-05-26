США должны понимать, что формула "мир через силу" требует усиления Украины, - Кубилюс

Администрация Соединенных Штатов должна понять, что концепция "мир через силу" должна основываться на усилении Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня лично очень очевидно, что Путин не хочет прекращения огня, он не хочет мира. Вероятно, администрация США также начала понимать, что Путин хочет продолжать войну, потому что чувствует себя победителем в этой войне. Формула "мир через силу", которая была поддержана администрацией США и европейцами, требует, прежде всего, усиления Украины", - сказал Кубилюс.

Он добавил, что сейчас украинцы используют все имеющиеся ресурсы для отражения российского нашествия. Поэтому дополнительную силу они могут получить только от своих партнеров, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты.

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"Я хотел бы видеть, что американская администрация также начинает понимать, что дополнительная сила для Украины поможет достичь мира наиболее эффективным путем", - резюмировал еврокомиссар.