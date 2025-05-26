США должны понимать, что формула "мир через силу" требует усиления Украины, - Кубилюс
Администрация Соединенных Штатов должна понять, что концепция "мир через силу" должна основываться на усилении Украины.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня лично очень очевидно, что Путин не хочет прекращения огня, он не хочет мира. Вероятно, администрация США также начала понимать, что Путин хочет продолжать войну, потому что чувствует себя победителем в этой войне. Формула "мир через силу", которая была поддержана администрацией США и европейцами, требует, прежде всего, усиления Украины", - сказал Кубилюс.
Он добавил, что сейчас украинцы используют все имеющиеся ресурсы для отражения российского нашествия. Поэтому дополнительную силу они могут получить только от своих партнеров, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты.
"Я хотел бы видеть, что американская администрация также начинает понимать, что дополнительная сила для Украины поможет достичь мира наиболее эффективным путем", - резюмировал еврокомиссар.
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Президент США після вчорашнього масованого обстрілу мав два тури переговорів у яких ця тема підіймалася.
Президент США провів "коротку он-лайн нараду" з головою Пентагону Гегсетом та Держсекретарем Рубіо. На ній обговорювалися атаки українських міст. Держсекретар США просив Трампа "підсилити оборонні можливості України", зокрема засобами ППО та просив, зокрема, "Передати у оренду до пори, коли віддамо їм (українцям) ізраїльські "Петріоти" деякі наші, бо з Іраном ми, судячи з усього, порозуміємося". Нагадую - саме Рубіо призначений Президентом США відповідальним за пошук систем "Петріот" для України.
У відповідь Президент Трамп доручив голові Пентагону "разом з Рубіо" вишукати таку можливість (передачі систем) та знайти до них та до літаків (F-16) ракети", Я не маю поняття - у який строк все це буде зроблено, але сама по собі новина як мінімум непогана. Нам повідомили, що Хегсет запропонував передати Україні "певну кількість" ракет з "наших південно-корейських запасів". Держсекретар Рубіо, у свою чергу, запропонував "дати довгостроковий дозвіл на постачання вироблених у Японії та Німеччині ракет до "Петріот" до України.
Нагадую, до України вже приїздили спеціалісти з США, Японії та Німеччини які мали на меті з'ясувати - чому системи стали рідше перехоплювати російську балістику? Що з'ясували та що збираються робити - мені невідомо.
Президент США провів переговори з головою ЄК Урсулой фон дер Ляйен після чого скасував введення 50-ти відсоткових тарифів на європейські товари. Мова на переговорах йшла також про Україну. На них Президент США почув прохання від Голови ЄК "ввести разом з нами" узгоджені санкції проти рф, бо путін абсолютно точно не шукає будь якого миру". Прямої відповіді на своє прохання голова ЄК не отримала, проте "Президент США дав зрозуміти, що не буде через своїх симпатиків у Європі (Фіцо, Орбан) блокувати введення санкцій Європою", а це 18й та 19й пакети. Більшого від Президента США Голова ЄК не домоглася.
Новий Президент Румунії підтвердив Держсекретарю США свою прихильність і надалі надавати "військову та технічну допомогу Україні" та попросив США "знайти можливість розширення навчальної місії для підготовки пілотів на літаки F-16 та не скорочувати, а навпаки, розширити її фінансування з боку Сполучених Штатів".
Держсекретар США пообіцяв донести румунську точку зору до Президента США та заявив, що зі своєї сторони готовий підтримати її перед Трампом.
Нагадую. У Румунії базуються наші літаки, там навчаються наші пілоти, там виробляється зброя для України, через Румунію працює наш морський коридор. І дуже добре що там "пролетів" Трампо-путінський кандидат у президенти.
І на останок новина скоріш кумедна, на рівні байки. Мабуть всі вже бачили відео, на якому на гольфі у Трампа мудра птиця намагається відкусити тестікули Спецпредставнику Уіткоффу та читали коментар Президента США з цього приводу. Як нам розповіли, Держсекретар США під час консультацій з Президентом та Спецпредставником щодо Ірану мав необережність пожартувати над курйозом заявивши Уіткоффу, щось у стилі - "Бережи тестікули, бо якщо у Ірані не буде успіху, то Президент вам сам може щось відірвати, або іранцям віддати щоби дещо обрізали". Звісно, що не було сказано так грубо, але по суті, як нам розповіли "для пореготати", загалом так. Кажуть що Уіткофф чомусь образився на Рубіо хоча Трампу жарт сподобався. Здається у Спецпредставника не тільки з дипломатією проблеми, але й почуттям гумору теж.
І ще. Дуже прошу взагалі не читати "Економіст". Розповсюдження брехні про "1000 БПЛА щоденно проти України" при наявному виробництві у рф близько ста на день та проблемами з розширенням виробництва - класичне російське ІПСО. Вже п'яте через "Економіст". Раджу внести це видання у свій "чорний список" та ніколи не звертати уваги на те, що там дають.
Гарного дня та витримки. Залишилося два масованих обстріли перед виходом бидла на звичайний рівень. "Зеленський та Порошенко - обісраті лузери яким не місце в українській владі. Ніколи більше".