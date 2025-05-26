США повинні розуміти, що формула "мир через силу" вимагає посилення України, - Кубілюс

Адміністрація Сполучених Штатів має зрозуміти, що концепція "мир через силу" має ґрунтуватись на посилені України.

Про це заявив єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене особисто є дуже очевидним, що Путін не хоче припинення вогню, він не хоче миру. Ймовірно, адміністрація США також почала розуміти, що Путін хоче продовжувати війну, бо почувається переможцем у цій війні. Формула "мир через силу", яка була підтримана адміністрацією США і європейцями, вимагає, перш за все, посилення України", - сказав Кубілюс.

Він додав, що наразі українці використовують всі наявні ресурси для відбиття російської навали. Тож додаткову силу вони можуть отримати лише від своїх партнерів, включаючи Європейський Союз і Сполучені Штати.

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"Я хотів би бачити, що американська адміністрація також починає розуміти, що додаткова сила для України допоможе досягти миру найбільш ефективним шляхом", - резюмував єврокомісар.