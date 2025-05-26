Конгрессвумен-демократ Крокетт призвала к проверке психического состояния Трампа, - СМИ
Конгрессвумен-демократ от Техаса Жасмин Крокетт обратилась к коллегам-республиканцам с требованием поставить под сомнение психическую пригодность Дональда Трампа к президентской должности после его эксцентричного выступления на церемонии вручения дипломов в главной военной академии США Вест-Пойнт.
Об этом пишет издание The Independent, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в минувшую субботу 78-летний Трамп выступил с путаной речью и вспомнил "трофейных жен", низкий рост южноафриканского гольфиста Гэри Плеера, яхты, "великого покойного Аль Капоне" и армейские трансвестит-шоу. После этого республиканец нарушил традицию и ретировался, не пожав руки лучшим выпускникам.
Крокетт напомнила, как республиканцы в прошлом году критиковали ментальное состояние Джо Байдена и призвала теперь сделать то же самое с Трампом.
"Я не думаю, что те, кто закончил Вест-Пойнт, ожидали, что их президент обратится к ним и начнет говорить о трофейных женах или о том, что он проводит так много расследований", - сказала Крокетт.
"Какое замечательное напоминание о том, что вы не квалифицированы для того, чтобы быть тем человеком, который потенциально будет командовать войсками в случае войны. Это совсем не внушает уверенности. Пришло время для республиканцев вызвать его и начать сомневаться в его остроте ума, а также в том, способен ли он разумно выполнять свои обязанности", - добавила она.
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Тільки психіатри повинні бути незалежні , бажано європейські ...
А насправді, варто в кожній, абсолютно кожній країні проводити щомісячне незалежне обстеження політиків на наркотики, психічні захворювання, деменцію і т.п. речі. Життя на планеті відразу стане спокійнішим і більш мирним.
Там все норм?
Потрібно було перевіряти ДО ВИБОРІВ. І перевіряти не лише на психічну адекватність, а й на факт його вербовки Лубянкою в 1987році. Ці події та явища - взаємоповязані.
До речі, якщо навіть фейк - то не касапський. А казахський.
Те , що в людини похилого віку , з роками , розвивається деменція , склєроз і т.д ...- все це , безперечно , впливає на розумові здібності - якщо йому не рекомендовано навіть сідати за кермо - як такий може керувати державою ?!