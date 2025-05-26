Конгрессвумен-демократ Крокетт призвала к проверке психического состояния Трампа, - СМИ

Конгрессвумен-демократ от Техаса Жасмин Крокетт обратилась к коллегам-республиканцам с требованием поставить под сомнение психическую пригодность Дональда Трампа к президентской должности после его эксцентричного выступления на церемонии вручения дипломов в главной военной академии США Вест-Пойнт.

Об этом пишет издание The Independent, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в минувшую субботу 78-летний Трамп выступил с путаной речью и вспомнил "трофейных жен", низкий рост южноафриканского гольфиста Гэри Плеера, яхты, "великого покойного Аль Капоне" и армейские трансвестит-шоу. После этого республиканец нарушил традицию и ретировался, не пожав руки лучшим выпускникам.

Крокетт напомнила, как республиканцы в прошлом году критиковали ментальное состояние Джо Байдена и призвала теперь сделать то же самое с Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмен-демократ Грин хочет добиться голосования за импичмент Трампа, - Axios

"Я не думаю, что те, кто закончил Вест-Пойнт, ожидали, что их президент обратится к ним и начнет говорить о трофейных женах или о том, что он проводит так много расследований", - сказала Крокетт.

"Какое замечательное напоминание о том, что вы не квалифицированы для того, чтобы быть тем человеком, который потенциально будет командовать войсками в случае войны. Это совсем не внушает уверенности. Пришло время для республиканцев вызвать его и начать сомневаться в его остроте ума, а также в том, способен ли он разумно выполнять свои обязанности", - добавила она.

Читайте также: Из-за действий Трампа произошел беспрецедентный отток кадров из государственного сектора, - WP