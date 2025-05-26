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Новости Политика Трампа Психическое состояние Трампа
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Конгрессвумен-демократ Крокетт призвала к проверке психического состояния Трампа, - СМИ

В Конгрессе США призвали проверить психическое состояние Трампа

Конгрессвумен-демократ от Техаса Жасмин Крокетт обратилась к коллегам-республиканцам с требованием поставить под сомнение психическую пригодность Дональда Трампа к президентской должности после его эксцентричного выступления на церемонии вручения дипломов в главной военной академии США Вест-Пойнт.

Об этом пишет издание The Independent, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в минувшую субботу 78-летний Трамп выступил с путаной речью и вспомнил "трофейных жен", низкий рост южноафриканского гольфиста Гэри Плеера, яхты, "великого покойного Аль Капоне" и армейские трансвестит-шоу. После этого республиканец нарушил традицию и ретировался, не пожав руки лучшим выпускникам.

Крокетт напомнила, как республиканцы в прошлом году критиковали ментальное состояние Джо Байдена и призвала теперь сделать то же самое с Трампом.

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"Я не думаю, что те, кто закончил Вест-Пойнт, ожидали, что их президент обратится к ним и начнет говорить о трофейных женах или о том, что он проводит так много расследований", - сказала Крокетт.

"Какое замечательное напоминание о том, что вы не квалифицированы для того, чтобы быть тем человеком, который потенциально будет командовать войсками в случае войны. Это совсем не внушает уверенности. Пришло время для республиканцев вызвать его и начать сомневаться в его остроте ума, а также в том, способен ли он разумно выполнять свои обязанности", - добавила она.

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Автор: 

Конгресс США (1240) США (27034) психика (63) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+22
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26.05.2025 22:42
+14
І що там провіряти? Лікувати рижого довго й нудно.
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26.05.2025 22:39
+13
Це вже невиліковно,тільки моменто море.
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26.05.2025 22:46
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Правила форума Совет форумчан
І що там провіряти? Лікувати рижого довго й нудно.
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26.05.2025 22:39 Ответить
Це вже невиліковно,тільки моменто море.
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26.05.2025 22:46 Ответить
Лікарі кажуть, що головне сам процес і не можна запускати
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26.05.2025 22:48 Ответить
старечний маразм невиліковний.Психіка теж деградує.Як казав один дядько-на діда хоч нового піджака вдягни-його це не змінить.
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26.05.2025 22:55 Ответить
під стару сраку, да молоді ноги
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26.05.2025 23:16 Ответить
Це невиліковно, тільки куля в лоб!
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26.05.2025 22:52 Ответить
Ну , нарешті ...
Тільки психіатри повинні бути незалежні , бажано європейські ...
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26.05.2025 22:40 Ответить
У нашого Вована окрім свого в доску генпрокурора, ще є перевірений в доску лікар, який видасть довідку таку як треба, так що звертайся трампушка, ще разок!
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26.05.2025 22:45 Ответить
Заразом і нашого недоЧертіля хай перевірять...
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26.05.2025 22:50 Ответить
Або канадські!
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26.05.2025 22:54 Ответить
Думаю - в Гренландії , також , психіатри знайдуться ...
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26.05.2025 22:56 Ответить
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26.05.2025 22:42 Ответить
Все просто, Трамп мріє про Нобелівську премію, отже потрібно сказати йому, що є всі шанси отримати Нобелівку з медицини, за абсолютно нове "супер-дупер" психічне захворювання. І вуаля....він сам побіжить на перевірку.
А насправді, варто в кожній, абсолютно кожній країні проводити щомісячне незалежне обстеження політиків на наркотики, психічні захворювання, деменцію і т.п. речі. Життя на планеті відразу стане спокійнішим і більш мирним.
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26.05.2025 22:43 Ответить
а от зельоного вже лікувати нема сенсу
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26.05.2025 22:44 Ответить
Тільки віівісекція...
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26.05.2025 22:54 Ответить
Американцы, готовьтесь - не дай бог война с Канадой, он вам еще и северные Штаты разминирует.
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26.05.2025 22:46 Ответить
Тобто оце все про що ви переживаєте? Виступ з бодуна в якійсь академії? Все інше вас влаштовує - гренландія, пінгвіни, ху-йло, прекрасні сдєлки з зальотами на трильйони?
Там все норм?
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26.05.2025 22:47 Ответить
Пізно.
Потрібно було перевіряти ДО ВИБОРІВ. І перевіряти не лише на психічну адекватність, а й на факт його вербовки Лубянкою в 1987році. Ці події та явища - взаємоповязані.
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26.05.2025 22:49 Ответить
Все всім було відомо, яле неадекватність а ля 2019 виявилась можливою і у 2024
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26.05.2025 22:51 Ответить
Вербовка його Лубянкою - нічим не підтверджений фейк , що запустили кацапи , а місцеві дурники повторюють ...
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26.05.2025 22:53 Ответить
Ти адвокат *****? чи Трампа? чи обох?
До речі, якщо навіть фейк - то не касапський. А казахський.
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26.05.2025 23:17 Ответить
Взагалі - чому нижня планка перебування на посаді є , а верхньої нема ? Де логіка ?
Те , що в людини похилого віку , з роками , розвивається деменція , склєроз і т.д ...- все це , безперечно , впливає на розумові здібності - якщо йому не рекомендовано навіть сідати за кермо - як такий може керувати державою ?!
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26.05.2025 22:51 Ответить
Трамп мріє отримати Нобелівську премію миру, то дайте йому взамін його добровільної відставки з посади президента !
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26.05.2025 22:52 Ответить
та він такий тупий, шо й найпростішу мелодію на піаніні не наярить!
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26.05.2025 22:53 Ответить
Хіба що - мурку
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26.05.2025 22:55 Ответить
Жасмін Крокетт - мужня жінка, бережіть себе!
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26.05.2025 22:53 Ответить
ну трумп це просто потаскана англомовна копія лідора, якщо нашому недочерчілю можна то чому рижому не можна
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26.05.2025 22:57 Ответить
Those who had eyes recognized the Savior when he came as a mere carpenter. And yet, some still fail to recognize God's Greatest Messenger when he is coming to save them as a King, for the second time! How blind can people be! Jesus too spoke in fables. So does Donald Trump. By trophy wives, he means the dangers of temptation. Golf to him is a battle of Good and Evil where small David can defeat giant Goliath. And he mentioned Alphonse Capone just to illustrate that he, Donald Trump, had been persecuted more than this hardened criminal. Just like they had crucified Jesus and let brigand Barabbas go.
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26.05.2025 23:03 Ответить
згинь,нечиста сила))
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26.05.2025 23:16 Ответить
Are you a moron? How can you compare a person to the son of God? get treated.
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26.05.2025 23:23 Ответить
Тромб розмістив у власній соцмережі Truth Social фотку свого спецпосланця Віткова, якого під час гри в гольф вкусив лебідь за вразливе місце:

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26.05.2025 23:07 Ответить
Трампон Трампакс агент *****, вот это нужно исследовать!!!
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26.05.2025 23:16 Ответить
Я закликаю до перевірки психічного стану кожного мудронарідского персонажа. Всіх на перевірку! Позбавити права голосу як недієздатних!
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26.05.2025 23:38 Ответить
Я це казав ще в першу його каденцію, і після того як воно дало нам Джавеліни, якими не можна було користуватися!!! Нічого не змінилося, стало тільки гірше, воно хворе і повинно покинути Білий дім!!!
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27.05.2025 00:06 Ответить
Ще суки з Байдена сміялись. Байден почав плутатись в кінці своєї каденції. А Тампон з ходу почав чудити. І це президент ключової світової держави від якої залежить життя на планеті
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27.05.2025 00:18 Ответить
 
 