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Новини Політика Трампа Психічний стан Трампа
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Конгресвумен-демократка Крокетт закликала до перевірки психічного стану Трампа, - ЗМІ

У Конгресі США закликали перевірити психічний стан Трампа

Конгресвумен-демократка від Техасу Жасмін Крокетт звернулася до колег-республіканців з вимогою поставити під сумнів психічну придатність Дональда Трампа до президентської посади після його ексцентричного виступу на церемонії вручення дипломів у головній військовій академії США Вест-Пойнт.

Про це пише видання The Independent, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої суботи 78-річний Трамп виступив з плутаною промовою та згадав "трофейних дружин", низький зріст південноафриканського гольфіста Гері Плеєра, яхти, "великого покійного Аль Капоне" та армійські трансвестит-шоу. Після цього республіканець порушив традицію та ретирувався, не потиснувши руки найкращим випускникам.

Крокетт нагадала, як республіканці торік критикували ментальний стан Джо Байдена і закликала тепер зробити те ж саме з Трампом.

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"Я не думаю, що ті, хто закінчив Вест-Пойнт, очікували, що їхній президент звернеться до них і почне говорити про трофейних дружин або про те, що він проводить так багато розслідувань", - сказала Крокетт.

"Яке чудове нагадування про те, що ви не кваліфіковані для того, щоб бути тією людиною, яка потенційно командуватиме військами у випадку війни. Це зовсім не вселяє впевненості. Настав час для республіканців викликати його і почати сумніватися в його гостроті розуму, а також у тому, чи здатний він розумово виконувати свої обов'язки", - додала вона. 

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Автор: 

Конгрес США (1234) США (23280) психіка (38) Трамп Дональд (6014)


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Топ коментарі
+23
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26.05.2025 22:42
+18
І що там провіряти? Лікувати рижого довго й нудно.
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26.05.2025 22:39
+15
Це вже невиліковно,тільки моменто море.
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26.05.2025 22:46
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І що там провіряти? Лікувати рижого довго й нудно.
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26.05.2025 22:39 Відповісти
Це вже невиліковно,тільки моменто море.
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26.05.2025 22:46 Відповісти
Лікарі кажуть, що головне сам процес і не можна запускати
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26.05.2025 22:48 Відповісти
старечний маразм невиліковний.Психіка теж деградує.Як казав один дядько-на діда хоч нового піджака вдягни-його це не змінить.
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26.05.2025 22:55 Відповісти
під стару сраку, да молоді ноги
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26.05.2025 23:16 Відповісти
Це невиліковно, тільки куля в лоб!
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26.05.2025 22:52 Відповісти
скажіть, а

"самольоти летять бамбіть будуть"

пацієнт також казав ?

.
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27.05.2025 01:07 Відповісти
Ну , нарешті ...
Тільки психіатри повинні бути незалежні , бажано європейські ...
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26.05.2025 22:40 Відповісти
У нашого Вована окрім свого в доску генпрокурора, ще є перевірений в доску лікар, який видасть довідку таку як треба, так що звертайся трампушка, ще разок!
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26.05.2025 22:45 Відповісти
Заразом і нашого недоЧертіля хай перевірять...
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26.05.2025 22:50 Відповісти
Або канадські!
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26.05.2025 22:54 Відповісти
Думаю - в Гренландії , також , психіатри знайдуться ...
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26.05.2025 22:56 Відповісти
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26.05.2025 22:42 Відповісти
Все просто, Трамп мріє про Нобелівську премію, отже потрібно сказати йому, що є всі шанси отримати Нобелівку з медицини, за абсолютно нове "супер-дупер" психічне захворювання. І вуаля....він сам побіжить на перевірку.
А насправді, варто в кожній, абсолютно кожній країні проводити щомісячне незалежне обстеження політиків на наркотики, психічні захворювання, деменцію і т.п. речі. Життя на планеті відразу стане спокійнішим і більш мирним.
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26.05.2025 22:43 Відповісти
а от зельоного вже лікувати нема сенсу
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26.05.2025 22:44 Відповісти
Тільки віівісекція...
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26.05.2025 22:54 Відповісти
Американцы, готовьтесь - не дай бог война с Канадой, он вам еще и северные Штаты разминирует.
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26.05.2025 22:46 Відповісти
Тобто оце все про що ви переживаєте? Виступ з бодуна в якійсь академії? Все інше вас влаштовує - гренландія, пінгвіни, ху-йло, прекрасні сдєлки з зальотами на трильйони?
Там все норм?
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26.05.2025 22:47 Відповісти
Пізно.
Потрібно було перевіряти ДО ВИБОРІВ. І перевіряти не лише на психічну адекватність, а й на факт його вербовки Лубянкою в 1987році. Ці події та явища - взаємоповязані.
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26.05.2025 22:49 Відповісти
Все всім було відомо, яле неадекватність а ля 2019 виявилась можливою і у 2024
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26.05.2025 22:51 Відповісти
Вербовка його Лубянкою - нічим не підтверджений фейк , що запустили кацапи , а місцеві дурники повторюють ...
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26.05.2025 22:53 Відповісти
Ти адвокат *****? чи Трампа? чи обох?
До речі, якщо навіть фейк - то не касапський. А казахський.
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26.05.2025 23:17 Відповісти
Взагалі - чому нижня планка перебування на посаді є , а верхньої нема ? Де логіка ?
Те , що в людини похилого віку , з роками , розвивається деменція , склєроз і т.д ...- все це , безперечно , впливає на розумові здібності - якщо йому не рекомендовано навіть сідати за кермо - як такий може керувати державою ?!
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26.05.2025 22:51 Відповісти
Трамп мріє отримати Нобелівську премію миру, то дайте йому взамін його добровільної відставки з посади президента !
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26.05.2025 22:52 Відповісти
та він такий тупий, шо й найпростішу мелодію на піаніні не наярить!
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26.05.2025 22:53 Відповісти
Хіба що - мурку
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26.05.2025 22:55 Відповісти
Жасмін Крокетт - мужня жінка, бережіть себе!
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26.05.2025 22:53 Відповісти
ну трумп це просто потаскана англомовна копія лідора, якщо нашому недочерчілю можна то чому рижому не можна
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26.05.2025 22:57 Відповісти
Those who had eyes recognized the Savior when he came as a mere carpenter. And yet, some still fail to recognize God's Greatest Messenger when he is coming to save them as a King, for the second time! How blind can people be! Jesus too spoke in fables. So does Donald Trump. By trophy wives, he means the dangers of temptation. Golf to him is a battle of Good and Evil where small David can defeat giant Goliath. And he mentioned Alphonse Capone just to illustrate that he, Donald Trump, had been persecuted more than this hardened criminal. Just like they had crucified Jesus and let brigand Barabbas go.
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26.05.2025 23:03 Відповісти
згинь,нечиста сила))
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26.05.2025 23:16 Відповісти
Are you a moron? How can you compare a person to the son of God? get treated.
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26.05.2025 23:23 Відповісти
Тромб розмістив у власній соцмережі Truth Social фотку свого спецпосланця Віткова, якого під час гри в гольф вкусив лебідь за вразливе місце:

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26.05.2025 23:07 Відповісти
Трампон Трампакс агент *****, вот это нужно исследовать!!!
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26.05.2025 23:16 Відповісти
Я закликаю до перевірки психічного стану кожного мудронарідского персонажа. Всіх на перевірку! Позбавити права голосу як недієздатних!
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26.05.2025 23:38 Відповісти
Я це казав ще в першу його каденцію, і після того як воно дало нам Джавеліни, якими не можна було користуватися!!! Нічого не змінилося, стало тільки гірше, воно хворе і повинно покинути Білий дім!!!
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27.05.2025 00:06 Відповісти
Ще суки з Байдена сміялись. Байден почав плутатись в кінці своєї каденції. А Тампон з ходу почав чудити. І це президент ключової світової держави від якої залежить життя на планеті
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27.05.2025 00:18 Відповісти
you can take a girl out of a ghetto but you can't take a ghetto out of a girl 😬
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27.05.2025 00:39 Відповісти
Десь вже це було .. Стадіон так стадіон , тест на наркозалежність !
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27.05.2025 00:45 Відповісти
Досьє в студію!
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27.05.2025 01:00 Відповісти
 
 