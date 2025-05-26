Конгресвумен-демократка Крокетт закликала до перевірки психічного стану Трампа, - ЗМІ
Конгресвумен-демократка від Техасу Жасмін Крокетт звернулася до колег-республіканців з вимогою поставити під сумнів психічну придатність Дональда Трампа до президентської посади після його ексцентричного виступу на церемонії вручення дипломів у головній військовій академії США Вест-Пойнт.
Про це пише видання The Independent, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулої суботи 78-річний Трамп виступив з плутаною промовою та згадав "трофейних дружин", низький зріст південноафриканського гольфіста Гері Плеєра, яхти, "великого покійного Аль Капоне" та армійські трансвестит-шоу. Після цього республіканець порушив традицію та ретирувався, не потиснувши руки найкращим випускникам.
Крокетт нагадала, як республіканці торік критикували ментальний стан Джо Байдена і закликала тепер зробити те ж саме з Трампом.
"Я не думаю, що ті, хто закінчив Вест-Пойнт, очікували, що їхній президент звернеться до них і почне говорити про трофейних дружин або про те, що він проводить так багато розслідувань", - сказала Крокетт.
"Яке чудове нагадування про те, що ви не кваліфіковані для того, щоб бути тією людиною, яка потенційно командуватиме військами у випадку війни. Це зовсім не вселяє впевненості. Настав час для республіканців викликати його і почати сумніватися в його гостроті розуму, а також у тому, чи здатний він розумово виконувати свої обов'язки", - додала вона.
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"самольоти летять бамбіть будуть"
пацієнт також казав ?
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Тільки психіатри повинні бути незалежні , бажано європейські ...
А насправді, варто в кожній, абсолютно кожній країні проводити щомісячне незалежне обстеження політиків на наркотики, психічні захворювання, деменцію і т.п. речі. Життя на планеті відразу стане спокійнішим і більш мирним.
Там все норм?
Потрібно було перевіряти ДО ВИБОРІВ. І перевіряти не лише на психічну адекватність, а й на факт його вербовки Лубянкою в 1987році. Ці події та явища - взаємоповязані.
До речі, якщо навіть фейк - то не касапський. А казахський.
Те , що в людини похилого віку , з роками , розвивається деменція , склєроз і т.д ...- все це , безперечно , впливає на розумові здібності - якщо йому не рекомендовано навіть сідати за кермо - як такий може керувати державою ?!