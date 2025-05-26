Россияне штурмуют Тихое, чтобы обойти Волчанск с фланга, - DeepState
Россияне с середины апреля активно штурмуют в районе Тихого на Харьковщине.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Осинтеры отмечают, что вчера на карте боевых действий произошли изменения северо-восточнее Тихого. Однако первые серьезные попытки начались еще 13-15 апреля, когда кацапы пару дней подряд проводили штурмовые действия. Именно тогда произошли первые продвижения врага. А последние недели противник редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось.
"Цель противника сейчас понятна: получив по зубам в Волчанске, попытаться обойти слева или справа. Соответственно пид*ры штурмуют правый фланг Сил обороны", - говорится в сообщении.
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Alex Peterson
показать весь комментарий27.05.2025 00:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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