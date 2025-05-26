РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6675 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
1 713 1

Россияне штурмуют Тихое, чтобы обойти Волчанск с фланга, - DeepState

Карта боевых действий в районе Тихого

Россияне с середины апреля активно штурмуют в районе Тихого на Харьковщине.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отмечают, что вчера на карте боевых действий произошли изменения северо-восточнее Тихого. Однако первые серьезные попытки начались еще 13-15 апреля, когда кацапы пару дней подряд проводили штурмовые действия. Именно тогда произошли первые продвижения врага. А последние недели противник редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось.

"Цель противника сейчас понятна: получив по зубам в Волчанске, попытаться обойти слева или справа. Соответственно пид*ры штурмуют правый фланг Сил обороны", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг пытается продвинуться вдоль границы на Харьковщине, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

Харьковская область (1013) Чугуевский район (122) Тихое (9) война в Украине (4468)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Держитесь хлопці!
показать весь комментарий
27.05.2025 00:34 Ответить
 
 