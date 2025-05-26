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Новини Бойові дії на Харківщині
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Росіяни штурмують Тихе, щоб обійти Вовчанськ з флангу, - DeepState

Карта бойових дій в районі Тихого

Росіяни із середини квітня активно штурмують в районі Тихого на Харківщині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери зазначають, що вчора на мапі бойових дій відбулися зміни північно-східніше Тихого. Однак перші серйозні спроби почалися ще 13-15 квітня, коли кацапи пару днів підряд проводили штурмові дії. Саме тоді відбулися перші просування ворога. А останні тижні противник рідко, але намагався покращити тактичне положення, що йому і вдалося.

"Мета противника зараз зрозуміла — отримавши по зубах у Вовчанську, спробувати обійти зліва чи справа. Відповідно під*ри штурмують правий фланг Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог намагається просунутися вздовж кордону на Харківщині, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Харківська область (1021) Чугуївський район (123) Тихе (9) війна в Україні (4507)


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27.05.2025 00:34 Відповісти
 
 