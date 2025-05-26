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Росіяни штурмують Тихе, щоб обійти Вовчанськ з флангу, - DeepState
Росіяни із середини квітня активно штурмують в районі Тихого на Харківщині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Осінтери зазначають, що вчора на мапі бойових дій відбулися зміни північно-східніше Тихого. Однак перші серйозні спроби почалися ще 13-15 квітня, коли кацапи пару днів підряд проводили штурмові дії. Саме тоді відбулися перші просування ворога. А останні тижні противник рідко, але намагався покращити тактичне положення, що йому і вдалося.
"Мета противника зараз зрозуміла — отримавши по зубах у Вовчанську, спробувати обійти зліва чи справа. Відповідно під*ри штурмують правий фланг Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.
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Alex Peterson
показати весь коментар27.05.2025 00:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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