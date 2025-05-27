Великобритания направит средства от замороженных российских активов на вооружение и ремонт техники для Украины

Министерство обороны Украины, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны Великобритании подписали проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

От украинской стороны документ подписали первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян. От Великобритании - генерал-майор Анна-Ли Райли, директор Управления привлечения и применения стратегических возможностей Минобороны Соединенного Королевства.

"Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхприбыли с российских активов направляются на усиление украинской обороны - как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

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Согласно договоренности, в течение 2025-2026 годов Украина получит 3 млрд долларов. Средства будут направлены на:

закупку оборонной продукции иностранного производства

ремонт и обслуживание военной техники

реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний

закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

"Украинские предприятия имеют возможности на 35 млрд долларов, но дефицит средств не позволяет использовать их на полную. Поэтому привлечение сверхприбылей от замороженных российских активов станет значительным усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского ОПК", - отметил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян.

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Украинская сторона выразила благодарность правительству Великобритании за предоставление этого финансового пакета и за поддержку производства вооружения в Украине.

Инициатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) является совместной программой стран G7, направленной на поддержку Украины. Ее суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, которые страны G7 предоставляют Украине. Общая сумма программы - 50 миллиардов долларов, из которых часть будет использована на обеспечение оборонных нужд.