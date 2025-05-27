Британія спрямує кошти від заморожених росактивів на озброєння та ремонт техніки для України

Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Від української сторони документ підписали перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян. Від Великої Британії – генерал-майор Анна-Лі Райлі, директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Сполученого Королівства.

"Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", – підкреслив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

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Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва

ремонт та обслуговування військової техніки

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

"Українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК", – зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

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Українська сторона висловила вдячність уряду Великої Британії за надання цього фінансового пакету й за підтримку виробництва озброєння в Україні.

Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — 50 мільярдів доларів, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.