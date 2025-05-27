Враг нажимает на трассе Константиновка-Бахмут, - 5 ОШБр

Российские захватчики пытаются нажимать на всех участках Краматорского направления, ситуация стабильно напряженная.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал офицер штаба 5 штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

По его словам, бригада держит Бахмутский отрезок, в том числе шоссе Константиновка - Бахмут. Там характер действий противника за последние месяцы не меняется. Бойцы бригады отбивают штурмы россиян, идущих вперед пешком, а также едущих - на бронетехнике, мотоциклах, "Жигулях", чем угодно, что может ехать по полю. Штурмы, как правило, поддерживаются ударами артиллерии и FPV-дронами.

"Время от времени мы должны применять все средства, которые есть у бригады для того, чтобы разобраться с условной колонной техники. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно продолжаются все те же самые атаки в пешем строю супермалыми группами 2-3 человека, до отделения максимум", - рассказал офицер штаба 5 штурмовой бригады.

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