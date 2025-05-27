Ворог тисне на трасі Костянтинівка-Бахмут, - 5 ОШБр

Російські загарбники намагаються тиснути на всіх ділянках Краматорського напрямку, ситуація стабільно напружена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів офіцер штабу 5 штурмової бригади Олексій Тарасенко.

За його словами, бригада тримає Бахмутський відтинок, у тому числі шосе Костянтинівка - Бахмут. Там характер дій противника за останні місяці не змінюється. Бійці бригади відбивають штурми росіян, що йдуть вперед пішки, а також їдуть - на бронетехніці, мотоциклах, "Жигулях", будь-чому, що може їхати полем. Штурми, зазвичай, підтримуються ударами артилерії та FPV-дронами.

"Час від часу ми повинні застосовувати всі засоби, які є у бригади для того, щоб розібратися з умовною колоною техніки. Але це швидше виключення, ніж правило. Зазвичай продовжуються всі ті ж самі атаки в пішому строю супермалими групами 2-3 людини, до відділення максимум", - розповів офіцер штабу 5 штурмової бригади.

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