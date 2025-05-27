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Новости
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РФ хочет созвать заседание Совбеза ООН, потому что Европа "пытается помешать урегулированию в Украине"

РФ созывает заседание Совбеза ООН. В чем причина

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с "угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы".

Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Европа "пытается мешать урегулированию в Украине".

В России ожидают, что его назначат на 30 мая 2025 года.

Там отметили, что просьба является зеркальным ответом на "действия Запада, который пригласил заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в Украине на 29 мая".

Читайте: США в Совбезе ООН: Россия цинично нарушает санкционный режим в отношении КНДР

Автор: 

россия (96018) Совбез ООН (1114)


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Топ комментарии
+17
Це якийсь вобще пздц. Маньяк вимагає склакати раду бо йому заважають гвалтувати і вбивати жертв. Що це твориться і чому вбивці до сих пір в ООН?
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27.05.2025 11:07
+14
От в чому параша диявольськи чемпіон, так це в своїй нахабності. Вони не жують соплі, вони діють на випередження, вони не толерастять, вони використовують свої важелі на 1000 відсотків.
Вони кричать "рятуйте нас" до того, як самі починають вбивати людей.
Україна на випередження не діє ніколи. Ініціатив нуль. Втім, чого чекати від д"єрьмака?
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27.05.2025 11:06
+8
******** цирк! Треба завести правило, що той хто вимагає скликання Ради той і сплачує усі видатки на це ********. А гроші розподіляти між країнами, які зазнали агресії від сусідів.
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27.05.2025 11:04
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27.05.2025 11:00 Ответить
По параду треба було бить дєвятамая, вбити на параді ***** і його хазяїна дзипиня, остальноє ліріка
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27.05.2025 11:26 Ответить
Бідну рашку-засрашку всі ображають.
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27.05.2025 11:00 Ответить
👌
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27.05.2025 12:59 Ответить
******** цирк! Треба завести правило, що той хто вимагає скликання Ради той і сплачує усі видатки на це ********. А гроші розподіляти між країнами, які зазнали агресії від сусідів.
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27.05.2025 11:04 Ответить
От в чому параша диявольськи чемпіон, так це в своїй нахабності. Вони не жують соплі, вони діють на випередження, вони не толерастять, вони використовують свої важелі на 1000 відсотків.
Вони кричать "рятуйте нас" до того, як самі починають вбивати людей.
Україна на випередження не діє ніколи. Ініціатив нуль. Втім, чого чекати від д"єрьмака?
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27.05.2025 11:06 Ответить
Яке може бути випередження, коли на тебе вже напали???
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27.05.2025 11:36 Ответить
Випередження може бути в контрпропаганді.
Напали - це не значить, що Україна вже вмерла і нічого не може робити.
Як можна таке не розуміти?
Випередженя - це, наприклад, запускати масові розробки технічно передових дронів.
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27.05.2025 11:44 Ответить
Вина в цьому Штатів,Європи і в першу чергу України.От лупили тиждень по Києву і іншим містам,скільки разів Україна радбез скликала?
Чому?Ліньки чи не веліли?
І,до речі,Україна співзасновник ООН,а рашу не тільки в радбез,а і в ООН не приймали.
Сама себе призначила наслідником есесеру і рулить.
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27.05.2025 11:40 Ответить
Як ЧОМУ? Невже це ЧОМУ ЩЕ комусь не ясно?
ТОМУ, що у владі в Україні знаходяться агенти раші. І вони роблять те, що вигідно раші.
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27.05.2025 11:45 Ответить
США вже хороші,залишається погана Європа,як проти примусу України до капітуляції. Театр абсурду продовжується.
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27.05.2025 11:06 Ответить
Це якийсь вобще пздц. Маньяк вимагає склакати раду бо йому заважають гвалтувати і вбивати жертв. Що це твориться і чому вбивці до сих пір в ООН?
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27.05.2025 11:07 Ответить
Хто заважає потужному скликати засідання ООН, та запрошувати іноземних журнілістів? Ну, навіщо, а то напишуть багато цікавого про найпотужнішу владу за всі роки
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27.05.2025 11:21 Ответить
ТРАМП, СХОЖЕ, НАРЕШТІ ЗРОЗУМІВ, ЩО ПУТІН ВВАЖАЄ ЙОГО ІДІОТОМ - THE

....полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

Попри антириторику щодо України та Європи, ці ж газети рясніють повідомленнями про катастрофічний стан російської економіки. Усе, окрім виробництва танків, стрімко занепадає - і навіть танків виготовляють замало, щоб компенсувати величезні втрати на війні. Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, російська військова машина може зупинитися вже до кінця цього року.

Тривожно, що в російських ЗМІ також широко поширене твердження про те, що з юридичного погляду Радянський Союз досі існує, а "спеціальна військова операція" в Україні є внутрішньою справою. Згідно з цією логікою, будь-яке вторгнення в Балтійські країни чи Польщу теж можна було б вважати "внутрішнім конфліктом" СРСР. Саме тому Балтійські країни та Польща поспішно нарощують свої збройні сили.

"Але, нарешті, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що "погані хлопці" знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтування марнославством Трампа. Це помилка, про яку Владімір Путін, можливо, буде шкодувати все життя. Трамп, розлючений очевидною російською неповагою, може https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-wsj-zjasuvali-koli-tramp-zbirajetsja-vvesti-novi-sanktsiji-proti-rosiji.html запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти, які дозволяють їй утримувати свою величезну армію і хитку економіку", - вважає де Бреттон-Гордон.

Полковник також сподівається, як, ймовірно, й більшість людей за межами Кремля - що Дональд Трамп зараз вкрай розлючений і тому вдарить по Росії туди, де їй найбільше болить. Це найкращий шанс закінчити війну, а не намагатися домовлятися з Путіним.
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27.05.2025 11:23 Ответить
Та не буде Трамп разлюченний.зхоже на те.що на нього є компромат.та він буде вести себе так.як скажуть.
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27.05.2025 11:33 Ответить
"Його-б слова - та Богу в вуха...".
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27.05.2025 11:56 Ответить
Це потужно, це по рашенські
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27.05.2025 11:11 Ответить
Нахабство московської гидоти запустіння!
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27.05.2025 11:11 Ответить
Чергова маячня рашиських чортів ,коли МЗС України бездіяльні замість того що б збирати ООН про злочини рашизму про щоденні убивства мирних українців ,про геноцид ,етноцид, схоже єрмаків,сапіг це не хвилює. Тоді вилазять злочинці і звинувачують Європу що їм не дають окупувати Україну,де межа цинізму ?
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27.05.2025 11:15 Ответить
Так же ж "Війна - це мир". Про це ще Джордж Оруелл писав.
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27.05.2025 11:20 Ответить
 
 