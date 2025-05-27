РФ хочет созвать заседание Совбеза ООН, потому что Европа "пытается помешать урегулированию в Украине"

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи с "угрозами глобальному миру из-за действий стран Европы".

Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, Европа "пытается мешать урегулированию в Украине".

В России ожидают, что его назначат на 30 мая 2025 года.

Там отметили, что просьба является зеркальным ответом на "действия Запада, который пригласил заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в Украине на 29 мая".

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