РФ хоче скликати засідання Радбезу ООН, бо Європа "намагається заважати врегулюванню в Україні"

Росія запросила засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із "загрозами глобальному миру через дії країн Європи".

Про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, Європа "намагається заважати врегулюванню в Україні".

У Росії очікують, що його призначать на 30 травня 2025 року.

Там зазначили, що прохання є дзеркальною відповіддю на "дії Заходу, який запросив засідання РБ ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні на 29 травня".

Читайте: США в Радбезі ООН: Росія цинічно порушує санкційний режим щодо КНДР