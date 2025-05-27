РФ хоче скликати засідання Радбезу ООН, бо Європа "намагається заважати врегулюванню в Україні"
Росія запросила засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із "загрозами глобальному миру через дії країн Європи".
Про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, Європа "намагається заважати врегулюванню в Україні".
У Росії очікують, що його призначать на 30 травня 2025 року.
Там зазначили, що прохання є дзеркальною відповіддю на "дії Заходу, який запросив засідання РБ ООН щодо гуманітарної ситуації в Україні на 29 травня".
Топ коментарі
+19 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар27.05.2025 11:07 Посилання
+15 MsSkifia #566162
показати весь коментар27.05.2025 11:06 Посилання
+8 Valery Kulaga #550779
показати весь коментар27.05.2025 11:04 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони кричать "рятуйте нас" до того, як самі починають вбивати людей.
Україна на випередження не діє ніколи. Ініціатив нуль. Втім, чого чекати від д"єрьмака?
Напали - це не значить, що Україна вже вмерла і нічого не може робити.
Як можна таке не розуміти?
Випередженя - це, наприклад, запускати масові розробки технічно передових дронів.
Чому?Ліньки чи не веліли?
І,до речі,Україна співзасновник ООН,а рашу не тільки в радбез,а і в ООН не приймали.
Сама себе призначила наслідником есесеру і рулить.
ТОМУ, що у владі в Україні знаходяться агенти раші. І вони роблять те, що вигідно раші.
....полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.
Попри антириторику щодо України та Європи, ці ж газети рясніють повідомленнями про катастрофічний стан російської економіки. Усе, окрім виробництва танків, стрімко занепадає - і навіть танків виготовляють замало, щоб компенсувати величезні втрати на війні. Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, російська військова машина може зупинитися вже до кінця цього року.
Тривожно, що в російських ЗМІ також широко поширене твердження про те, що з юридичного погляду Радянський Союз досі існує, а "спеціальна військова операція" в Україні є внутрішньою справою. Згідно з цією логікою, будь-яке вторгнення в Балтійські країни чи Польщу теж можна було б вважати "внутрішнім конфліктом" СРСР. Саме тому Балтійські країни та Польща поспішно нарощують свої збройні сили.
"Але, нарешті, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що "погані хлопці" знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтування марнославством Трампа. Це помилка, про яку Владімір Путін, можливо, буде шкодувати все життя. Трамп, розлючений очевидною російською неповагою, може https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-wsj-zjasuvali-koli-tramp-zbirajetsja-vvesti-novi-sanktsiji-proti-rosiji.html запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти, які дозволяють їй утримувати свою величезну армію і хитку економіку", - вважає де Бреттон-Гордон.
Полковник також сподівається, як, ймовірно, й більшість людей за межами Кремля - що Дональд Трамп зараз вкрай розлючений і тому вдарить по Росії туди, де їй найбільше болить. Це найкращий шанс закінчити війну, а не намагатися домовлятися з Путіним.