Китай, включая Гонконг, отвечает за 80% обходных путей санкций против России, однако отрицает свою причастность.

Об этом говорится во внутреннем отчете Министерства иностранных дел Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

В документе указано, что санкции ЕС существенно повлияли на российскую экономику, в частности благодаря ограничению экспорта товаров военного назначения через Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. В то же время проблемы сохраняются с Казахстаном, ОАЭ и Турцией, которые не предоставляют полных данных об остановке экспорта.

Уполномоченный ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на заседании подчеркнул, что Китай, включая Гонконг, играет ключевую роль в обходе санкций. Однако Пекин отрицает любую причастность к этому. При этом участие компаний из стран ЕС в этих схемах также ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.

Документ также сообщает об успехах ЕС в борьбе с "теневым флотом" РФ. О'Салливан призвал к решительным действиям против портов в Турции, Индии и Малайзии, которые обслуживают эти суда.

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