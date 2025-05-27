Китай отвечает за 80% обходных путей санкций против России, но отрицает причастность, - МИД Германии
Китай, включая Гонконг, отвечает за 80% обходных путей санкций против России, однако отрицает свою причастность.
Об этом говорится во внутреннем отчете Министерства иностранных дел Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
В документе указано, что санкции ЕС существенно повлияли на российскую экономику, в частности благодаря ограничению экспорта товаров военного назначения через Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. В то же время проблемы сохраняются с Казахстаном, ОАЭ и Турцией, которые не предоставляют полных данных об остановке экспорта.
Уполномоченный ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на заседании подчеркнул, что Китай, включая Гонконг, играет ключевую роль в обходе санкций. Однако Пекин отрицает любую причастность к этому. При этом участие компаний из стран ЕС в этих схемах также ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.
Документ также сообщает об успехах ЕС в борьбе с "теневым флотом" РФ. О'Салливан призвал к решительным действиям против портов в Турции, Индии и Малайзии, которые обслуживают эти суда.
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Епічно. Так само як і транзит російської нафти через Україну
https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
Китай продає все і всім, щоб заробити, а то що хтось з цим не згоден, то його справа...
Квартал 95 , після 2014р., гастролював по рашке, як в себе вдома...