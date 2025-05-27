РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости Обход санкций
3 187 14

Китай отвечает за 80% обходных путей санкций против России, но отрицает причастность, - МИД Германии

Китай

Китай, включая Гонконг, отвечает за 80% обходных путей санкций против России, однако отрицает свою причастность.

Об этом говорится во внутреннем отчете Министерства иностранных дел Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

В документе указано, что санкции ЕС существенно повлияли на российскую экономику, в частности благодаря ограничению экспорта товаров военного назначения через Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. В то же время проблемы сохраняются с Казахстаном, ОАЭ и Турцией, которые не предоставляют полных данных об остановке экспорта.

Уполномоченный ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на заседании подчеркнул, что Китай, включая Гонконг, играет ключевую роль в обходе санкций. Однако Пекин отрицает любую причастность к этому. При этом участие компаний из стран ЕС в этих схемах также ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами.

Документ также сообщает об успехах ЕС в борьбе с "теневым флотом" РФ. О'Салливан призвал к решительным действиям против портов в Турции, Индии и Малайзии, которые обслуживают эти суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС предлагает снизить цены на российскую нефть до $45, - FT

Автор: 

Германия (7036) Китай (3026) россия (96018) санкции (11422)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами. Джерело: https://censor.net/ua/n355457

Епічно. Так само як і транзит російської нафти через Україну

https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
показать весь комментарий
27.05.2025 12:54
+5
так зберіть докази,чи тільки і можете як трусливі песики підгавкувати з великої відстані,щоб не образити великого партнера як і засрашку
показать весь комментарий
27.05.2025 12:48
+4
Ага - і тоді б складали б дрони з українських комплектуючих .... А я забув - вони практично всі з Китаю
показать весь комментарий
27.05.2025 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так зберіть докази,чи тільки і можете як трусливі песики підгавкувати з великої відстані,щоб не образити великого партнера як і засрашку
показать весь комментарий
27.05.2025 12:48 Ответить
ок,тобі видніше шо там у мухозасрансках робиться,знов зранку в ганделику боярою надуваєшься?залиш хоч на трохи вечір скріпи змочити
показать весь комментарий
27.05.2025 13:26 Ответить
Эти доказательства, что они есть, что их нету. И теневой флот он только в прессе и официальных высказываниях западных политиков он теневой. Ну снизила Россия объем поставок топлива в ЕС, стала продавать в Индию, а ес радостно купил этот же объем в Индии. Есть вероятность, что все эти движения были виртуальные. Жирует посредник, теряет Россия и что? Это же не прекращение финансирования.
показать весь комментарий
27.05.2025 17:37 Ответить
А ще не хотіли бити по параду коли там був синдзинпинь, ідіоти
показать весь комментарий
27.05.2025 12:51 Ответить
Ага - і тоді б складали б дрони з українських комплектуючих .... А я забув - вони практично всі з Китаю
показать весь комментарий
27.05.2025 12:56 Ответить
Так ти і на бензині з кацапських комплектуючих їздиш - чого не боїся шо ЗСУ по кацапам бʼють?
показать весь комментарий
27.05.2025 21:31 Ответить
При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами. Джерело: https://censor.net/ua/n355457

Епічно. Так само як і транзит російської нафти через Україну

https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
показать весь комментарий
27.05.2025 12:54 Ответить
Гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
27.05.2025 13:02 Ответить
Війна - великий бізнес...
Китай продає все і всім, щоб заробити, а то що хтось з цим не згоден, то його справа...
Квартал 95 , після 2014р., гастролював по рашке, як в себе вдома...
показать весь комментарий
27.05.2025 13:10 Ответить
Солі на хвіст Китаю насипе ЄС разом зі штатами. Сильних та озброєних до зубів не чіпають, лише бояться
показать весь комментарий
27.05.2025 13:37 Ответить
тим часом дурнувата зе-лупа щотижня вякає про посилення санкцій заходом, а у бік китайських комуняк - анічирк!! що, абхазька мавпа забороняє?!
показать весь комментарий
27.05.2025 14:14 Ответить
 
 