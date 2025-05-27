Китай відповідає за 80% обхідних шляхів санкцій проти Росії, але заперечує причетність, - МЗС Німеччини

Китай, включно з Гонконгом, відповідає за 80% обхідних шляхів санкцій проти Росії, однак заперечує свою причетність.

Про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства закордонних справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

У документі зазначено, що санкції ЄС суттєво вплинули на російську економіку, зокрема завдяки обмеженню експорту товарів військового призначення через Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Водночас проблеми зберігаються з Казахстаном, ОАЕ та Туреччиною, які не надають повних даних про зупинення експорту.

Уповноважений ЄС із санкцій Девід О’Салліван на засіданні підкреслив, що Китай, включно з Гонконгом, відіграє ключову роль в обході санкцій. Однак Пекін заперечує будь-яку причетність до цього. При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами.

Документ також повідомляє про успіхи ЄС у боротьбі з "тіньовим флотом" РФ. О’Салліван закликав до рішучих дій проти портів у Туреччині, Індії та Малайзії, які обслуговують ці судна.

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