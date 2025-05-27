УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Обхід санкцій
2 426 12

Китай відповідає за 80% обхідних шляхів санкцій проти Росії, але заперечує причетність, - МЗС Німеччини

Китай

Китай, включно з Гонконгом, відповідає за 80% обхідних шляхів санкцій проти Росії, однак заперечує свою причетність.

Про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства закордонних справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

У документі зазначено, що санкції ЄС суттєво вплинули на російську економіку, зокрема завдяки обмеженню експорту товарів військового призначення через Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Водночас проблеми зберігаються з Казахстаном, ОАЕ та Туреччиною, які не надають повних даних про зупинення експорту.

Уповноважений ЄС із санкцій Девід О’Салліван на засіданні підкреслив, що Китай, включно з Гонконгом, відіграє ключову роль в обході санкцій. Однак Пекін заперечує будь-яку причетність до цього. При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами.

Документ також повідомляє про успіхи ЄС у боротьбі з "тіньовим флотом" РФ. О’Салліван закликав до рішучих дій проти портів у Туреччині, Індії та Малайзії, які обслуговують ці судна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС пропонує знизити ціни на російську нафту до $45, - FT

Автор: 

Німеччина (7441) Китай (4676) росія (65829) санкції (12043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами. Джерело: https://censor.net/ua/n355457

Епічно. Так само як і транзит російської нафти через Україну

https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
показати весь коментар
27.05.2025 12:54
+4
так зберіть докази,чи тільки і можете як трусливі песики підгавкувати з великої відстані,щоб не образити великого партнера як і засрашку
показати весь коментар
27.05.2025 12:48
+3
Ага - і тоді б складали б дрони з українських комплектуючих .... А я забув - вони практично всі з Китаю
показати весь коментар
27.05.2025 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так зберіть докази,чи тільки і можете як трусливі песики підгавкувати з великої відстані,щоб не образити великого партнера як і засрашку
показати весь коментар
27.05.2025 12:48 Відповісти
ок,тобі видніше шо там у мухозасрансках робиться,знов зранку в ганделику боярою надуваєшься?залиш хоч на трохи вечір скріпи змочити
показати весь коментар
27.05.2025 13:26 Відповісти
А ще не хотіли бити по параду коли там був синдзинпинь, ідіоти
показати весь коментар
27.05.2025 12:51 Відповісти
Ага - і тоді б складали б дрони з українських комплектуючих .... А я забув - вони практично всі з Китаю
показати весь коментар
27.05.2025 12:56 Відповісти
При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами. Джерело: https://censor.net/ua/n355457

Епічно. Так само як і транзит російської нафти через Україну

https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
показати весь коментар
27.05.2025 12:54 Відповісти
Гроші не пахнуть.
показати весь коментар
27.05.2025 13:02 Відповісти
Війна - великий бізнес...
Китай продає все і всім, щоб заробити, а то що хтось з цим не згоден, то його справа...
Квартал 95 , після 2014р., гастролював по рашке, як в себе вдома...
показати весь коментар
27.05.2025 13:10 Відповісти
Солі на хвіст Китаю насипе ЄС разом зі штатами. Сильних та озброєних до зубів не чіпають, лише бояться
показати весь коментар
27.05.2025 13:37 Відповісти
тим часом дурнувата зе-лупа щотижня вякає про посилення санкцій заходом, а у бік китайських комуняк - анічирк!! що, абхазька мавпа забороняє?!
показати весь коментар
27.05.2025 14:14 Відповісти
 
 