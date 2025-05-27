Китай відповідає за 80% обхідних шляхів санкцій проти Росії, але заперечує причетність, - МЗС Німеччини
Китай, включно з Гонконгом, відповідає за 80% обхідних шляхів санкцій проти Росії, однак заперечує свою причетність.
Про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства закордонних справ Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
У документі зазначено, що санкції ЄС суттєво вплинули на російську економіку, зокрема завдяки обмеженню експорту товарів військового призначення через Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Водночас проблеми зберігаються з Казахстаном, ОАЕ та Туреччиною, які не надають повних даних про зупинення експорту.
Уповноважений ЄС із санкцій Девід О’Салліван на засіданні підкреслив, що Китай, включно з Гонконгом, відіграє ключову роль в обході санкцій. Однак Пекін заперечує будь-яку причетність до цього. При цьому участь компаній з країн ЄС у цих схемах також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами.
Документ також повідомляє про успіхи ЄС у боротьбі з "тіньовим флотом" РФ. О’Салліван закликав до рішучих дій проти портів у Туреччині, Індії та Малайзії, які обслуговують ці судна.
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Епічно. Так само як і транзит російської нафти через Україну
https://epravda.com.ua/energetika/chi-mozhe-ukrajina-zupiniti-tranzit-rosiyskoji-nafti-802242/ Росія досі заробляє 6 мільярдів доларів від продажу нафти через Україну. Чому не зупиняється транзит?
Китай продає все і всім, щоб заробити, а то що хтось з цим не згоден, то його справа...
Квартал 95 , після 2014р., гастролював по рашке, як в себе вдома...