На фронте зафиксировано 87 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Лиманском и Курском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 87.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Захватчики наносят поражения по районам Черниговской и Сумской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Карповичи, Петрушевка, Барановка, Белая Береза, Покровка, Бачевск, Прогресс, Архиповка, Поповка, Высокое, Красный Хутор, Дмитровка; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Петрушевка, Осоевка и Климентово.

Боевые действия на Харьковщине

Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и Долгенькое на Харьковском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 14 раз атаковал в районах Серебрянского леса, Надии, Новомихайловки, Редкодуба и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часова Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

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На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 28 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоневки, Алексеевки. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Удару российским КАБом подвергся населенный пункт Степановка.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле. Восемь из девяти наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили семь вражеских атак. Противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в сторону Новоданиловки.

На Сиверском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг в настоящее время активных наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении сегодня произошло 14 боевых столкновений, из которых два до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь КАБ, также совершил 156 (из них 11 - из РСЗО) артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.