На фронті зафіксовано 87 боєзіткнень, найбільше - на Покровському, Лиманському та Курському напрямках, - Генштаб
З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 87.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ситуація на півночі
Загарбники завдають ураження по районах Чернігівської та Сумської областей. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Карповичі, Петрушівка, Баранівка, Біла Береза, Покровка, Бачівськ, Прогрес, Архипівка, Попівка, Високе, Красний Хутір, Дмитрівка; під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Петрушівка, Осоївка та Климентове.
Бойові дії на Харківщині
Чотири атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.
На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Загризового.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 14 разів атакував у районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наразі тривають сім боєзіткнень.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ у районах Дружби, Диліївки та Торецька. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер. Удару російським КАБом зазнав населений пункт Степанівка.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле. Вісім з дев’яти наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.
На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім ворожих атак. Противник намагався просуватися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в бік Новоданилівки.
На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог на даний час активних наступальних дій не проводив.
Операція ЗСУ на Курщині
На Курському напрямку сьогодні відбулося 14 бойових зіткнень, з яких два досі тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши сім КАБ, також здійснив 156 (з них 11 з РСЗВ) артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
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ЗЄ та Сирський громлять ворога на Московському напрямку.
Сумський напрямок, а не Курський.
Курська операція всьо. Забули і не згадуємо, як і все, з чим ЗЄ обісрався по самі вуха.
Противник просунувся у населеному пункті Стара Миколаївка, у центральній частині якого продемонстрував кадри своїх прапорів, та штурмує сусідню Гнатівку.
Загалом ситуація йде до закриття «кишені» та штурмів противника широким фронтом у напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове, які розташовані на західній околиці Клебан-Бикського водосховища.
Куп'янський напрямок:
За річкою Оскіл російські війська просунулися в районі населеного пункту Кам'янка та зайняли лісовий масив Малий Двуруб на ділянці загальною площею до 2.23 км2.
Противник малими групами штурмує опорний пункт на західній околиці Кам'янки.
В районі населеного пункту Строївка, розташованого поблизу кордону, українські війська відбили атаки супротивника в центральній частині, де російські штурмовики спробували закріпитися в забудові.
Сумська область:
Противник закрив «кишеню» між Веселівкою та Біловодами, закріпився у північній частині Локні та штурмує у напрямку населеного пункту Водолаги, у центральній частині Локні у напрямку Юнаківки та в районі балки Гайдаєва."