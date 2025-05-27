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Подозрение в поддержке российских террористов на Донбассе: в Германии провели обыск
Прокуратура Германии провела обыск в жилом доме в Бранденбурге в рамках расследования дела о поддержке российских террористов на Востоке Украины.
Об этом пишет издание n-tv, передает Цензор.НЕТ.
Представитель прокуратуры Карлсруэ заявил, что одного из подозреваемых обвиняют в том, что он в течение нескольких лет организовывал перевозки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.
Сейчас мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом, сообщили правоохранители.
Имущество, в котором проводили обыск, расположено в районе Даме-Шпревальд.
Сейчас обвиняемый не арестован. Он не рассказал, какие именно товары якобы перевозили.
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Виктор Ле #550890
показать весь комментарий27.05.2025 17:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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