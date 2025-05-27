РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11224 посетителя онлайн
Новости Финансирование армии РФ
1 577 1

Подозрение в поддержке российских террористов на Донбассе: в Германии провели обыск

Поддержка террористов на Донбассе. Обыск провели в Германии

Прокуратура Германии провела обыск в жилом доме в Бранденбурге в рамках расследования дела о поддержке российских террористов на Востоке Украины.

Об этом пишет издание n-tv, передает Цензор.НЕТ.

Представитель прокуратуры Карлсруэ заявил, что одного из подозреваемых обвиняют в том, что он в течение нескольких лет организовывал перевозки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

Сейчас мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом, сообщили правоохранители.

Имущество, в котором проводили обыск, расположено в районе Даме-Шпревальд.

Сейчас обвиняемый не арестован. Он не рассказал, какие именно товары якобы перевозили.

Также читайте: Глава МИД ФРГ Вадефуль о Taurus для Украины: С Путиным нужно быть непредсказуемыми

Автор: 

армия РФ (19562) Германия (7036) обыск (1900) терроризм (18691)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті, щось почали робити.
показать весь комментарий
27.05.2025 17:33 Ответить
 
 