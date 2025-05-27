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Новини Фінансування армії РФ
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Підозра у підтримці російських терористів на Донбасі: у Німеччині провели обшук

Підтримка терористів на Донбасі. Обшук провели у Німеччині

Прокуратура Німеччини провела обшук у житловому будинку в Бранденбурзі в рамках розслідування справи про підтримку російських терористів на Сході України.

Про це пише видання n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Речник прокуратури Карлсруе заявив, що одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував перевезення товарів на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.

Наразі чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном, повідомили правоохоронці.

Майно, в якому проводили обшук, розташовано в районі Даме-Шпревальд.

Наразі обвинуваченого не заарештовано. Він не розповів, які саме товари нібито перевозили.

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Автор: 

армія рф (17713) Німеччина (7441) обшук (1976) тероризм (2867)


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Нарешті, щось почали робити.
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27.05.2025 17:33 Відповісти
 
 