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Підозра у підтримці російських терористів на Донбасі: у Німеччині провели обшук
Прокуратура Німеччини провела обшук у житловому будинку в Бранденбурзі в рамках розслідування справи про підтримку російських терористів на Сході України.
Про це пише видання n-tv, передає Цензор.НЕТ.
Речник прокуратури Карлсруе заявив, що одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував перевезення товарів на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.
Наразі чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном, повідомили правоохоронці.
Майно, в якому проводили обшук, розташовано в районі Даме-Шпревальд.
Наразі обвинуваченого не заарештовано. Він не розповів, які саме товари нібито перевозили.
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Виктор Ле #550890
показати весь коментар27.05.2025 17:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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