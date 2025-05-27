Підозра у підтримці російських терористів на Донбасі: у Німеччині провели обшук

Прокуратура Німеччини провела обшук у житловому будинку в Бранденбурзі в рамках розслідування справи про підтримку російських терористів на Сході України.

Про це пише видання n-tv, передає Цензор.НЕТ.

Речник прокуратури Карлсруе заявив, що одного з підозрюваних звинувачують в тому, що він протягом кількох років організовував перевезення товарів на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.

Наразі чоловік перебуває під слідством за підозрою у підтримці терористичної організації за кордоном, повідомили правоохоронці.

Майно, в якому проводили обшук, розташовано в районі Даме-Шпревальд.

Наразі обвинуваченого не заарештовано. Він не розповів, які саме товари нібито перевозили.

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