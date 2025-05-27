США больше не будут говорить об аннексии Канады, - посол Хоекстера
Соединенные Штаты перестают говорить о возможной аннексии Канады.
Об этом в интервью CBC заявил новый посол США в Канаде Пит Хоэкстра, передает Цензор.НЕТ.
Он упомянул о предстоящем визите короля Чарльза III в Оттаву, который имеет целью противостоять 51-й государственной угрозе президента США Дональда Трампа, и он говорит, что существуют "более простые способы донести послание" до американского правительства.
"Мы очень рады, что король будет здесь. Если там есть послание, то есть более простые способы передать его. Просто позвоните мне", - сказал он.
Также посол заверил, что "сага" о потенциальном включении Канады в состав США "завершена".
"Давайте двигаться дальше. Если канадцы хотят и дальше обсуждать эту тему - это их дело. Я не говорю об этом, Дональд Трамп не говорит об этом. Мы сейчас слишком озабочены повышением благосостояния и безопасности Америки", - сказал Хоэкстра.
По его словам, "если дискуссии о 51-м штате будут вестись, то они будут происходить между Трампом и Карни, не на уровне послов, то есть для меня вопрос закрыт".
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Судячи по допису про анексію Канади заявляли тільки канадці. Ні Трампуша, ні оцей перець нічого такого не говорили.
Класика...
Фіаско, трампа мать...
А Штати і не говорили - тот у Трумпа загострення було. Але лікарі творять дива.
"Канада прийняла свої британські, французькі та корінні корені і стала сміливою, амбіційною, інноваційною країною, яка є двомовною, по-справжньому багатокультурною та відданою примиренню," - йдеться у словах Чарльза.
"Корона довгий час була символом єдності для Канади.
Вона також представляє стабільність та безперервність від минулого до теперішнього часу."
In Canada, the term Indigenous peoples (or Aboriginal peoples) refers to First Nations, Métis and Inuit peoples. These are the original inhabitants of the land that is now Canada. In the 2021 census by Statistics Canada, over 1.8 million people in Canada identified as Indigenous, making up 5 per cent of the national population. The term First Nations usually refers to Indigenous peoples, for ethnic groups who are the earliest known inhabitants of an area.
До речі, а як же не менш шизоїдна балаканина чубатого маразматика, що він з усіма війнами покінчить? Ілі ето другоє? )
Щось чимдалі, тим у маганутих кукуха відлітає все далі у теплі краї...
що усі балачки трампона
кіздеж