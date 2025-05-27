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Новости Отношения США и Канады
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США больше не будут говорить об аннексии Канады, - посол Хоекстера

новый посол США в Канаде Пит Хоекстра

Соединенные Штаты перестают говорить о возможной аннексии Канады.

Об этом в интервью CBC заявил новый посол США в Канаде Пит Хоэкстра, передает Цензор.НЕТ.

Он упомянул о предстоящем визите короля Чарльза III в Оттаву, который имеет целью противостоять 51-й государственной угрозе президента США Дональда Трампа, и он говорит, что существуют "более простые способы донести послание" до американского правительства.

"Мы очень рады, что король будет здесь. Если там есть послание, то есть более простые способы передать его. Просто позвоните мне", - сказал он.

Также посол заверил, что "сага" о потенциальном включении Канады в состав США "завершена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Старые" отношения Канады с США закончились, - премьер Канады

"Давайте двигаться дальше. Если канадцы хотят и дальше обсуждать эту тему - это их дело. Я не говорю об этом, Дональд Трамп не говорит об этом. Мы сейчас слишком озабочены повышением благосостояния и безопасности Америки", - сказал Хоэкстра.

По его словам, "если дискуссии о 51-м штате будут вестись, то они будут происходить между Трампом и Карни, не на уровне послов, то есть для меня вопрос закрыт".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп встретился с Карни: "Канада не продается - никогда не говори никогда"

Автор: 

Канада (2097) США (27055) аннексия (151)


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Топ комментарии
+7
Трамп вчасно випмв таблетки від шизи. Але це ненадовго. знову пропуск прийому таблеток- і черговий потік маячні.
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27.05.2025 20:34
+6
аннексімалка зломилася?
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27.05.2025 20:23
+5
Це просто місяць не вповні. Як буде вповні, у шизоїдів загострення починається. Тоді трумп згадує 500 мільярдів, 51штат і солодкий сніг Грюнляндії.
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27.05.2025 20:31
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аннексімалка зломилася?
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27.05.2025 20:23 Ответить
Та нє.
Судячи по допису про анексію Канади заявляли тільки канадці. Ні Трампуша, ні оцей перець нічого такого не говорили.
Класика...
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27.05.2025 20:41 Ответить
Етанєми! Настамнєт! (с) *****
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27.05.2025 20:45 Ответить
пропущено «сьогодні»
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27.05.2025 20:24 Ответить
У Трампа тіпун?
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27.05.2025 20:24 Ответить
Ага. На язиці. Мабуть наслання відьомське якась зробила...
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27.05.2025 20:54 Ответить
Анексія Канади за 24 години.
Фіаско, трампа мать...
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27.05.2025 20:26 Ответить
Сполучені Штати припиняють говорити про можливу анексію Канади

А Штати і не говорили - тот у Трумпа загострення було. Але лікарі творять дива.
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27.05.2025 20:27 Ответить
Ну а Гренландия то как рада что наконец то у Трампа наступило ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТУПЕНИЯ!
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27.05.2025 20:27 Ответить
Чему там радоваться? Многие местные думали что вместо тысячи евро в месяц от Дании будут получать 1500 долларов в месяц от США
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27.05.2025 20:37 Ответить
А виявилось, що реальна пропозиція від США, була платити замість тисячі євро від Данії, 1100 доларів США. І ніби все і краще, але є нюанс..
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27.05.2025 21:07 Ответить
Евро дороже доллара. 1000 евро и есть в эквиваленте 1500 долларов. Так что Гренландцы ничего не потеряли
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27.05.2025 21:14 Ответить
Многиіє - це ти та твої вошкі? Мєсниє Дональда на йух послали. А тобі стіко ніхто не дасть навіть за найдорожче.
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28.05.2025 00:43 Ответить
Трамп зі свого ж лайна, яким кидається во всіх, не вилазить, отримує все чим кидався бумерангом собі в табло.
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27.05.2025 20:27 Ответить
Ілона он теж на радощах зігувала та показувала усім що вони лайно, а воно-супермен. Але розуму виявилося більше ніж у рудого дебіла-після того що начудила-забилася десь у нору і вже давно не видно та не чутно.
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27.05.2025 20:37 Ответить
Не вірю бо в агента краснова план по лизанню ***** трішки застопорився.
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27.05.2025 20:28 Ответить
Король Чарльз отримав тривалi аплодисменти у вівторок у канадському Сенаті, коли він згадував про національний гімн Канади, сказавши, що ця пісня нагадує нам, що "справжня північ насправді є сильною і вільною."

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27.05.2025 20:29 Ответить
Карні запросив короля виголосити тронну промову, щоб звернути увагу на відмінності між Канадою та Сполученими Штатами на фоні загроз анексії з боку Трампа.
"Канада прийняла свої британські, французькі та корінні корені і стала сміливою, амбіційною, інноваційною країною, яка є двомовною, по-справжньому багатокультурною та відданою примиренню," - йдеться у словах Чарльза.
"Корона довгий час була символом єдності для Канади.
Вона також представляє стабільність та безперервність від минулого до теперішнього часу."
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27.05.2025 20:33 Ответить
Король Чарльз та королева Камілла завершили свій двохденний королівський візит до Канади, поклавши вінок до Національного меморіалу війни на могилу Невідомого солдата та виголосивши тронну промову для відкриття Парламенту.
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27.05.2025 20:39 Ответить
А таки ж "корінні корені" не можуть не сподобатися.
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27.05.2025 22:35 Ответить
Це про індіанців.

In Canada, the term Indigenous peoples (or Aboriginal peoples) refers to First Nations, Métis and Inuit peoples. These are the original inhabitants of the land that is now Canada. In the 2021 census by Statistics Canada, over 1.8 million people in Canada identified as Indigenous, making up 5 per cent of the national population. The term First Nations usually refers to Indigenous peoples, for ethnic groups who are the earliest known inhabitants of an area.
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27.05.2025 22:40 Ответить
Хоч би про й індіянців, а писати українською треба так, щоб не було смішно.
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27.05.2025 22:45 Ответить
Я не спеціаліст з мови і не мовний коректоp, пишу швидко (не вилизую), час від часу заглядаючи нa censor.
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27.05.2025 22:52 Ответить
Особлива увага фотожурналістів на церемонії тронного виступу привернув Джастін Трюдо, який нещодавно залишив пост прем'єр-міністра. Він прийшов на виступ короля в кросівках.
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27.05.2025 23:53 Ответить
Це просто місяць не вповні. Як буде вповні, у шизоїдів загострення починається. Тоді трумп згадує 500 мільярдів, 51штат і солодкий сніг Грюнляндії.
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27.05.2025 20:31 Ответить
Так. Просто продовжимо безкоштовно охороняти другу за розміром країну в світі, в вони нехай там собі у гомосоціалізм граються до всрачкі на зекономлені від трат на армію гроші.
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27.05.2025 20:32 Ответить
Що за шиза? На Канаду хтось нападати збирався, крім США? Може, Гренландія чи Панама? )
До речі, а як же не менш шизоїдна балаканина чубатого маразматика, що він з усіма війнами покінчить? Ілі ето другоє? )
Щось чимдалі, тим у маганутих кукуха відлітає все далі у теплі краї...
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27.05.2025 20:47 Ответить
Во первых я не маганутий, во вторых что он говорит это его дело, в третьих л каком нападении идёт речь, наоборот я пишу о том что США будет утопать в долгах но пылинки сдувать с Канады не перестанет, что бы ни дай бог какому то канадцу не хватило бабла играться в гомосоциализм, или ещё хуже, пришлось бы служить в армии.
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27.05.2025 21:20 Ответить
Ти нє маганутий. Ти ватанутий. П...дуй звідси, тут тобі не раді.
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28.05.2025 00:45 Ответить
Тут это где, в ухилянтских клубах Словакии? А чего так
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28.05.2025 03:42 Ответить
Трамп вчасно випмв таблетки від шизи. Але це ненадовго. знову пропуск прийому таблеток- і черговий потік маячні.
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27.05.2025 20:34 Ответить
Це все риторика. Насправді шизоїдне чубате чудрило вже само мало розуміє, що плете, там нарцисизм поєднався з шовінізмом і помножився на маразм, його оточення судомно намагається зрозуміти, що саме скаже чи зробить трамп і з перемінним успіхом вловлює його настрій, щоб не попасти в немилість до царя. Дожили Штати до повного ахтунга...
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27.05.2025 20:50 Ответить
"Ахтунг" уже давно стався... Уже повний "Алярм!!!"
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27.05.2025 21:07 Ответить
А більше і не треба. Починайте заклеювати «Made in USA».
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27.05.2025 20:40 Ответить
Трампон забыл видать что глава Канады - Король ВБ
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27.05.2025 20:42 Ответить
Ага, трампон забув у тебе спитати!
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27.05.2025 20:44 Ответить
по-перше не Штати, а трамп і його божевільна камарілья. А по-друге руде опудало в черговий раз обісрався
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27.05.2025 20:50 Ответить
Та ви що? Рудий ще не таке скаже.
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27.05.2025 21:02 Ответить
Пізно шановний посол, пізно. Можна, як в анекдоті, роками будувати мости, а потім всього один раз ******* вівцю, і все.....репутація знищена назавжди, і далі всі говоритимуть лише про вівцю. Отак і США з Трампом.
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27.05.2025 21:04 Ответить
Почитай казку Салтикова-Щедріна, "Ведмідь на воєводстві. Топтигін 1-й". Якраз та історія...
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27.05.2025 21:23 Ответить
Блин... Ну трампон прям обкакивается на каждом шагу))))
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27.05.2025 21:10 Ответить
Донни кукарекает чушь по одной лишь причине. Его единоверцы творят жестокости и мир не должен на них смотреть. Как на рынке пара воров. Один отвлекает, а другой щипает.
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27.05.2025 21:19 Ответить
хтоби сумнівався
що усі балачки трампона
кіздеж
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27.05.2025 21:40 Ответить
You don't get what you don't ask for. Most of the time, you don't get what you ask for either, but it does not mean you should't ask.
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27.05.2025 21:50 Ответить
А шо такоє, підлічили ідіота
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27.05.2025 22:18 Ответить
Вотена! А так хотелось и дальше окуительных историй! Одна надежда теперь на Гренландию, Копенгаген, Русалочку и пиво Туборг!
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27.05.2025 22:22 Ответить
От тільки дядька цього звати Гýкстра.
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27.05.2025 22:42 Ответить
Чуєш, король? Ти мені подзвони.
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27.05.2025 22:45 Ответить
а чого? мабуть що трампона як і всюди послали нах№й
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27.05.2025 23:12 Ответить
ЙУХ, большой и толстый, с прибором, на воротник, а не Канаду! От уроды.
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28.05.2025 03:55 Ответить
 
 