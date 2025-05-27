США больше не будут говорить об аннексии Канады, - посол Хоекстера

Соединенные Штаты перестают говорить о возможной аннексии Канады.

Об этом в интервью CBC заявил новый посол США в Канаде Пит Хоэкстра, передает Цензор.НЕТ.

Он упомянул о предстоящем визите короля Чарльза III в Оттаву, который имеет целью противостоять 51-й государственной угрозе президента США Дональда Трампа, и он говорит, что существуют "более простые способы донести послание" до американского правительства.

"Мы очень рады, что король будет здесь. Если там есть послание, то есть более простые способы передать его. Просто позвоните мне", - сказал он.

Также посол заверил, что "сага" о потенциальном включении Канады в состав США "завершена".

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"Давайте двигаться дальше. Если канадцы хотят и дальше обсуждать эту тему - это их дело. Я не говорю об этом, Дональд Трамп не говорит об этом. Мы сейчас слишком озабочены повышением благосостояния и безопасности Америки", - сказал Хоэкстра.

По его словам, "если дискуссии о 51-м штате будут вестись, то они будут происходить между Трампом и Карни, не на уровне послов, то есть для меня вопрос закрыт".

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