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Новини Відносини США та Канади
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США більше не говоритимуть про анексію Канади, - посол Хоекстера

новий посол США в Канаді Піт Хоекстра

Сполучені Штати припиняють говорити про можливу анексію Канади.

Про це  в інтервʼю CBC заявив новий посол США в Канаді Піт Хоекстра, передає Цензор.НЕТ.

Він згадав про майбутній візит короля Чарльза ІІІ до Оттави, який має на меті протистояти 51-й державній загрозі президента США Дональда Трампа, і він каже, що існують "простіші способи донести послання" до американського уряду.

"Ми дуже раді, що король буде тут. Якщо там є послання, то є простіші способи передати його. Просто зателефонуйте мені", - сказав він.

Також посол запевнив, що "сагу" про потенційне включення Канади до складу США завершено.

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"Рухаймося далі. Якщо канадці хочуть і далі обговорювати цю тему - це їх справа. Я не говорю про це, Дональд Трамп не говорить про це. Ми зараз надто заклопотані підвищенням добробуту й безпеки Америки", - сказав Хоекстра.

За його словами, "якщо дискусії про 51-й штат вестимуться, то вони відбуватимуться між Трампом і Карні, не на рівні послів, тобто для мене питання закрите".

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Автор: 

Канада (2213) США (23303) анексія (127)


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Топ коментарі
+7
Трамп вчасно випмв таблетки від шизи. Але це ненадовго. знову пропуск прийому таблеток- і черговий потік маячні.
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27.05.2025 20:34
+6
аннексімалка зломилася?
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27.05.2025 20:23
+5
Це просто місяць не вповні. Як буде вповні, у шизоїдів загострення починається. Тоді трумп згадує 500 мільярдів, 51штат і солодкий сніг Грюнляндії.
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27.05.2025 20:31
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аннексімалка зломилася?
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27.05.2025 20:23 Відповісти
Та нє.
Судячи по допису про анексію Канади заявляли тільки канадці. Ні Трампуша, ні оцей перець нічого такого не говорили.
Класика...
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27.05.2025 20:41 Відповісти
Етанєми! Настамнєт! (с) *****
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27.05.2025 20:45 Відповісти
пропущено «сьогодні»
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27.05.2025 20:24 Відповісти
У Трампа тіпун?
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27.05.2025 20:24 Відповісти
Ага. На язиці. Мабуть наслання відьомське якась зробила...
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27.05.2025 20:54 Відповісти
Анексія Канади за 24 години.
Фіаско, трампа мать...
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27.05.2025 20:26 Відповісти
Сполучені Штати припиняють говорити про можливу анексію Канади

А Штати і не говорили - тот у Трумпа загострення було. Але лікарі творять дива.
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27.05.2025 20:27 Відповісти
Ну а Гренландия то как рада что наконец то у Трампа наступило ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТУПЕНИЯ!
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27.05.2025 20:27 Відповісти
Чему там радоваться? Многие местные думали что вместо тысячи евро в месяц от Дании будут получать 1500 долларов в месяц от США
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27.05.2025 20:37 Відповісти
А виявилось, що реальна пропозиція від США, була платити замість тисячі євро від Данії, 1100 доларів США. І ніби все і краще, але є нюанс..
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27.05.2025 21:07 Відповісти
Евро дороже доллара. 1000 евро и есть в эквиваленте 1500 долларов. Так что Гренландцы ничего не потеряли
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27.05.2025 21:14 Відповісти
Многиіє - це ти та твої вошкі? Мєсниє Дональда на йух послали. А тобі стіко ніхто не дасть навіть за найдорожче.
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28.05.2025 00:43 Відповісти
Трамп зі свого ж лайна, яким кидається во всіх, не вилазить, отримує все чим кидався бумерангом собі в табло.
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27.05.2025 20:27 Відповісти
Ілона он теж на радощах зігувала та показувала усім що вони лайно, а воно-супермен. Але розуму виявилося більше ніж у рудого дебіла-після того що начудила-забилася десь у нору і вже давно не видно та не чутно.
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27.05.2025 20:37 Відповісти
Не вірю бо в агента краснова план по лизанню ***** трішки застопорився.
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27.05.2025 20:28 Відповісти
Король Чарльз отримав тривалi аплодисменти у вівторок у канадському Сенаті, коли він згадував про національний гімн Канади, сказавши, що ця пісня нагадує нам, що "справжня північ насправді є сильною і вільною."

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27.05.2025 20:29 Відповісти
Карні запросив короля виголосити тронну промову, щоб звернути увагу на відмінності між Канадою та Сполученими Штатами на фоні загроз анексії з боку Трампа.
"Канада прийняла свої британські, французькі та корінні корені і стала сміливою, амбіційною, інноваційною країною, яка є двомовною, по-справжньому багатокультурною та відданою примиренню," - йдеться у словах Чарльза.
"Корона довгий час була символом єдності для Канади.
Вона також представляє стабільність та безперервність від минулого до теперішнього часу."
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27.05.2025 20:33 Відповісти
Король Чарльз та королева Камілла завершили свій двохденний королівський візит до Канади, поклавши вінок до Національного меморіалу війни на могилу Невідомого солдата та виголосивши тронну промову для відкриття Парламенту.
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27.05.2025 20:39 Відповісти
А таки ж "корінні корені" не можуть не сподобатися.
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27.05.2025 22:35 Відповісти
Це про індіанців.

In Canada, the term Indigenous peoples (or Aboriginal peoples) refers to First Nations, Métis and Inuit peoples. These are the original inhabitants of the land that is now Canada. In the 2021 census by Statistics Canada, over 1.8 million people in Canada identified as Indigenous, making up 5 per cent of the national population. The term First Nations usually refers to Indigenous peoples, for ethnic groups who are the earliest known inhabitants of an area.
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27.05.2025 22:40 Відповісти
Хоч би про й індіянців, а писати українською треба так, щоб не було смішно.
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27.05.2025 22:45 Відповісти
Я не спеціаліст з мови і не мовний коректоp, пишу швидко (не вилизую), час від часу заглядаючи нa censor.
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27.05.2025 22:52 Відповісти
Особлива увага фотожурналістів на церемонії тронного виступу привернув Джастін Трюдо, який нещодавно залишив пост прем'єр-міністра. Він прийшов на виступ короля в кросівках.
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27.05.2025 23:53 Відповісти
Це просто місяць не вповні. Як буде вповні, у шизоїдів загострення починається. Тоді трумп згадує 500 мільярдів, 51штат і солодкий сніг Грюнляндії.
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27.05.2025 20:31 Відповісти
Так. Просто продовжимо безкоштовно охороняти другу за розміром країну в світі, в вони нехай там собі у гомосоціалізм граються до всрачкі на зекономлені від трат на армію гроші.
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27.05.2025 20:32 Відповісти
Що за шиза? На Канаду хтось нападати збирався, крім США? Може, Гренландія чи Панама? )
До речі, а як же не менш шизоїдна балаканина чубатого маразматика, що він з усіма війнами покінчить? Ілі ето другоє? )
Щось чимдалі, тим у маганутих кукуха відлітає все далі у теплі краї...
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27.05.2025 20:47 Відповісти
Во первых я не маганутий, во вторых что он говорит это его дело, в третьих л каком нападении идёт речь, наоборот я пишу о том что США будет утопать в долгах но пылинки сдувать с Канады не перестанет, что бы ни дай бог какому то канадцу не хватило бабла играться в гомосоциализм, или ещё хуже, пришлось бы служить в армии.
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27.05.2025 21:20 Відповісти
Ти нє маганутий. Ти ватанутий. П...дуй звідси, тут тобі не раді.
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28.05.2025 00:45 Відповісти
Тут это где, в ухилянтских клубах Словакии? А чего так
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28.05.2025 03:42 Відповісти
Трамп вчасно випмв таблетки від шизи. Але це ненадовго. знову пропуск прийому таблеток- і черговий потік маячні.
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27.05.2025 20:34 Відповісти
Це все риторика. Насправді шизоїдне чубате чудрило вже само мало розуміє, що плете, там нарцисизм поєднався з шовінізмом і помножився на маразм, його оточення судомно намагається зрозуміти, що саме скаже чи зробить трамп і з перемінним успіхом вловлює його настрій, щоб не попасти в немилість до царя. Дожили Штати до повного ахтунга...
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27.05.2025 20:50 Відповісти
"Ахтунг" уже давно стався... Уже повний "Алярм!!!"
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27.05.2025 21:07 Відповісти
А більше і не треба. Починайте заклеювати «Made in USA».
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27.05.2025 20:40 Відповісти
Трампон забыл видать что глава Канады - Король ВБ
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27.05.2025 20:42 Відповісти
Ага, трампон забув у тебе спитати!
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27.05.2025 20:44 Відповісти
по-перше не Штати, а трамп і його божевільна камарілья. А по-друге руде опудало в черговий раз обісрався
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27.05.2025 20:50 Відповісти
Та ви що? Рудий ще не таке скаже.
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27.05.2025 21:02 Відповісти
Пізно шановний посол, пізно. Можна, як в анекдоті, роками будувати мости, а потім всього один раз ******* вівцю, і все.....репутація знищена назавжди, і далі всі говоритимуть лише про вівцю. Отак і США з Трампом.
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27.05.2025 21:04 Відповісти
Почитай казку Салтикова-Щедріна, "Ведмідь на воєводстві. Топтигін 1-й". Якраз та історія...
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27.05.2025 21:23 Відповісти
Блин... Ну трампон прям обкакивается на каждом шагу))))
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27.05.2025 21:10 Відповісти
Донни кукарекает чушь по одной лишь причине. Его единоверцы творят жестокости и мир не должен на них смотреть. Как на рынке пара воров. Один отвлекает, а другой щипает.
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27.05.2025 21:19 Відповісти
хтоби сумнівався
що усі балачки трампона
кіздеж
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27.05.2025 21:40 Відповісти
You don't get what you don't ask for. Most of the time, you don't get what you ask for either, but it does not mean you should't ask.
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27.05.2025 21:50 Відповісти
А шо такоє, підлічили ідіота
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27.05.2025 22:18 Відповісти
Вотена! А так хотелось и дальше окуительных историй! Одна надежда теперь на Гренландию, Копенгаген, Русалочку и пиво Туборг!
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27.05.2025 22:22 Відповісти
От тільки дядька цього звати Гýкстра.
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27.05.2025 22:42 Відповісти
Чуєш, король? Ти мені подзвони.
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27.05.2025 22:45 Відповісти
а чого? мабуть що трампона як і всюди послали нах№й
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27.05.2025 23:12 Відповісти
ЙУХ, большой и толстый, с прибором, на воротник, а не Канаду! От уроды.
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28.05.2025 03:55 Відповісти
 
 