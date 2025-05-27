США більше не говоритимуть про анексію Канади, - посол Хоекстера
Сполучені Штати припиняють говорити про можливу анексію Канади.
Про це в інтервʼю CBC заявив новий посол США в Канаді Піт Хоекстра, передає Цензор.НЕТ.
Він згадав про майбутній візит короля Чарльза ІІІ до Оттави, який має на меті протистояти 51-й державній загрозі президента США Дональда Трампа, і він каже, що існують "простіші способи донести послання" до американського уряду.
"Ми дуже раді, що король буде тут. Якщо там є послання, то є простіші способи передати його. Просто зателефонуйте мені", - сказав він.
Також посол запевнив, що "сагу" про потенційне включення Канади до складу США завершено.
"Рухаймося далі. Якщо канадці хочуть і далі обговорювати цю тему - це їх справа. Я не говорю про це, Дональд Трамп не говорить про це. Ми зараз надто заклопотані підвищенням добробуту й безпеки Америки", - сказав Хоекстра.
За його словами, "якщо дискусії про 51-й штат вестимуться, то вони відбуватимуться між Трампом і Карні, не на рівні послів, тобто для мене питання закрите".
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Судячи по допису про анексію Канади заявляли тільки канадці. Ні Трампуша, ні оцей перець нічого такого не говорили.
Класика...
Фіаско, трампа мать...
А Штати і не говорили - тот у Трумпа загострення було. Але лікарі творять дива.
"Канада прийняла свої британські, французькі та корінні корені і стала сміливою, амбіційною, інноваційною країною, яка є двомовною, по-справжньому багатокультурною та відданою примиренню," - йдеться у словах Чарльза.
"Корона довгий час була символом єдності для Канади.
Вона також представляє стабільність та безперервність від минулого до теперішнього часу."
In Canada, the term Indigenous peoples (or Aboriginal peoples) refers to First Nations, Métis and Inuit peoples. These are the original inhabitants of the land that is now Canada. In the 2021 census by Statistics Canada, over 1.8 million people in Canada identified as Indigenous, making up 5 per cent of the national population. The term First Nations usually refers to Indigenous peoples, for ethnic groups who are the earliest known inhabitants of an area.
До речі, а як же не менш шизоїдна балаканина чубатого маразматика, що він з усіма війнами покінчить? Ілі ето другоє? )
Щось чимдалі, тим у маганутих кукуха відлітає все далі у теплі краї...
що усі балачки трампона
кіздеж