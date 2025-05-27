США більше не говоритимуть про анексію Канади, - посол Хоекстера

Сполучені Штати припиняють говорити про можливу анексію Канади.

Про це в інтервʼю CBC заявив новий посол США в Канаді Піт Хоекстра, передає Цензор.НЕТ.

Він згадав про майбутній візит короля Чарльза ІІІ до Оттави, який має на меті протистояти 51-й державній загрозі президента США Дональда Трампа, і він каже, що існують "простіші способи донести послання" до американського уряду.

"Ми дуже раді, що король буде тут. Якщо там є послання, то є простіші способи передати його. Просто зателефонуйте мені", - сказав він.

Також посол запевнив, що "сагу" про потенційне включення Канади до складу США завершено.

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"Рухаймося далі. Якщо канадці хочуть і далі обговорювати цю тему - це їх справа. Я не говорю про це, Дональд Трамп не говорить про це. Ми зараз надто заклопотані підвищенням добробуту й безпеки Америки", - сказав Хоекстра.

За його словами, "якщо дискусії про 51-й штат вестимуться, то вони відбуватимуться між Трампом і Карні, не на рівні послів, тобто для мене питання закрите".

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