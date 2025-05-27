Косиняк-Камыш после встречи с Хегсетом: Есть договоренности о создании польско-американских оборонных предприятий

Во вторник, 27 мая, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился в США с главой Пентагона Питом Хегсетом. Руководители оборонных ведомств обсудили создание совместных американо-польских оборонных компаний.

Об этом пишет Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

Косиняк-Камыш рассказал, что одним из важнейших пунктов разговора было создание польско-американских компаний, которые смогут инвестировать и производить в Польше.

"Есть согласие на проект польско-американских оборонных компаний, инвестирующих в технологии двойного назначения... Польша переходит на более высокий уровень отношений с США. Это наша общая цель с министром обороны - сделать не только закупки, но и совместное производство синонимом нашей дружбы. Реальные результаты этого - большая экономическая миссия американских компаний, которая вскоре прибудет в Польшу. Мы примем их и покажем возможности для инвестиций",- заявил польский министр.

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