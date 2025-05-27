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Новости Совместные оборонные предприятия Польши и США
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Косиняк-Камыш после встречи с Хегсетом: Есть договоренности о создании польско-американских оборонных предприятий

Польша договорилась с США о совместных оборонных предприятиях

Во вторник, 27 мая, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился в США с главой Пентагона Питом Хегсетом. Руководители оборонных ведомств обсудили создание совместных американо-польских оборонных компаний.

Об этом пишет Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

Косиняк-Камыш рассказал, что одним из важнейших пунктов разговора было создание польско-американских компаний, которые смогут инвестировать и производить в Польше.

"Есть согласие на проект польско-американских оборонных компаний, инвестирующих в технологии двойного назначения... Польша переходит на более высокий уровень отношений с США. Это наша общая цель с министром обороны - сделать не только закупки, но и совместное производство синонимом нашей дружбы. Реальные результаты этого - большая экономическая миссия американских компаний, которая вскоре прибудет в Польшу. Мы примем их и покажем возможности для инвестиций",- заявил польский министр.

Ранее сообщалось, что хочет приобрести у США почти 800 ракет-перехватчиков к Patriot

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Автор: 

оборона (5225) Польша (8496) производство (472) США (27055)


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Что с этим фриком можно обговаривать?
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27.05.2025 21:17 Ответить
800 ракет для ППО. На відміну, від нас, поляки готуються до можливої агресії
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27.05.2025 22:16 Ответить
Еге ж… а потім на нас будете нападати, як у «добрі» часи посполиті(((
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27.05.2025 21:19 Ответить
Видно щурі зрозуміли що, після кидка України, жирний євроринок озброєння виходить із американського чята.
Забігали...
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27.05.2025 21:19 Ответить
А Косіняк хоч упевнився - чи Гегсет хоч тверезим був, коли вони угоду укладали? Щоб потім підлеглим Гегсета не прийшлося, як послу США в Канаді, "відмивать сраку" "шефу"...
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27.05.2025 21:30 Ответить
Двойное производство очень правильная тема. В Германии уже Атакамс, F 35, ракеты Пэтриот и Хаймарс частично открывают.
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27.05.2025 21:32 Ответить
То в Німеччині...
У нас новий мараХвон тільки можуть відкрити.
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27.05.2025 22:14 Ответить
Браття по розуму.
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27.05.2025 22:11 Ответить
 
 