Косіняк-Камиш після зустрічі з Гегсетом: Є домовленості про створення польсько-американських оборонних підприємств
У вівторок, 27 травня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся у США з главою Пентагону Пітом Гегсетом. Очільники оборонних відомств обговорили створення спільних американсько-польських оборонних компаній.
Про це пише Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.
Косіняк-Камиш розповів, що одним із найважливіших пунктів розмови було створення польсько-американських компаній, які зможуть інвестувати і виробляти в Польщі.
"Є згода на проєкт польсько-американських оборонних компаній, що інвестують у технології подвійного призначення... Польща переходить на вищий рівень відносин зі США. Це наша спільна мета з міністром оборони – зробити не лише закупівлі, а й спільне виробництво синонімом нашої дружби. Реальні результати цього – велика економічна місія американських компаній, яка незабаром прибуде до Польщі. Ми приймемо їх і покажемо можливості для інвестицій",- заявив польський міністр.
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