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Новини Спільні оборонні підприємства США та Польщі
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Косіняк-Камиш після зустрічі з Гегсетом: Є домовленості про створення польсько-американських оборонних підприємств

Польща домовилася із США про спільні оборонні підприємства

У вівторок, 27 травня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся у США з главою Пентагону Пітом Гегсетом. Очільники оборонних відомств обговорили створення спільних американсько-польських оборонних компаній.

Про це пише Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.

Косіняк-Камиш розповів, що одним із найважливіших пунктів розмови було створення польсько-американських компаній, які зможуть інвестувати і виробляти в Польщі.

"Є згода на проєкт польсько-американських оборонних компаній, що інвестують у технології подвійного призначення... Польща переходить на вищий рівень відносин зі США. Це наша спільна мета з міністром оборони – зробити не лише закупівлі, а й спільне виробництво синонімом нашої дружби. Реальні результати цього – велика економічна місія американських компаній, яка незабаром прибуде до Польщі. Ми приймемо їх і покажемо можливості для інвестицій",- заявив польський міністр.

Раніше повідомлялося, що хоче придбати у США майже 800 ракет-перехоплювачів до Patriot

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Автор: 

оборона (4812) Польща (8609) виробництво (1647) США (23303)


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27.05.2025 21:17 Відповісти
800 ракет для ППО. На відміну, від нас, поляки готуються до можливої агресії
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27.05.2025 22:16 Відповісти
Еге ж… а потім на нас будете нападати, як у «добрі» часи посполиті(((
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27.05.2025 21:19 Відповісти
Видно щурі зрозуміли що, після кидка України, жирний євроринок озброєння виходить із американського чята.
Забігали...
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27.05.2025 21:19 Відповісти
А Косіняк хоч упевнився - чи Гегсет хоч тверезим був, коли вони угоду укладали? Щоб потім підлеглим Гегсета не прийшлося, як послу США в Канаді, "відмивать сраку" "шефу"...
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27.05.2025 21:30 Відповісти
Двойное производство очень правильная тема. В Германии уже Атакамс, F 35, ракеты Пэтриот и Хаймарс частично открывают.
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27.05.2025 21:32 Відповісти
То в Німеччині...
У нас новий мараХвон тільки можуть відкрити.
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27.05.2025 22:14 Відповісти
Браття по розуму.
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27.05.2025 22:11 Відповісти
 
 