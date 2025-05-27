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Человека, не являющегося депутатом, обвинили в "злоупотреблении депутатскими полномочиями", - КГГА говорит о произволе власти

кмда

Обвинения директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Марины Соловьевой в "злоупотреблении депутатскими полномочиями" являются абсурдными, потому что она никогда не была депутатом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Это дело - очередной пример насилия закона и здравого смысла со стороны власти, считает Соловьева.

"Власть руками силовиков сфабриковала дело: наделали ошибок, выйдя сами на себя. Силовики так стараются угодить власти в давлении на Киев, что без моего ведома назначили меня депутатом Киевского городского совета и на бумаге "устроили" на работу, чтобы прийти с обысками. Меня обвиняют в том, что я якобы злоупотребляла своими полномочиями депутата Киевсовета и выезжала за границу. Это все прекрасно. Только я не являюсь депутатом Киевсовета", - написала Соловьева.

Более того, она отмечает, что в период так называемых "злоупотреблений" она даже еще не работала в КГГА.

дела против чиновников КГГА

"На полном серьезе пишут: "Установлено, что Соловьева М.М. с 03 по 09 июня 2023 года находилась на территории Турции". На данной должности я работаю с 23 августа 2023 года. Поэтому либо силовики изобрели машину времени, либо им плевать на закон. Я же законов не нарушала. А вот злоупотребления со стороны силовиков и центральной власти - фиксируются каждый день. И в отличие от меня, эти "товарищи" при высоких должностях и погонах. Общество не простит им такое насилие над законом и здравым смыслом. Такое не забывается", - подчеркнула Соловьева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о подчинении департаментов КГГА военной администрации - фейк, - мэрия Киева

Военнослужащий и общественный активист Алексей Гриценко возмущен действиями власти и силовиков в отношении местного самоуправления Киева.

"Какого черта такое происходит в период войны? Этим всем правоохранителям нечего делать, как штопать левые документы и парализовать учреждение города? Как все, кто это готовил, попали в правоохранительные органы и в суд? Ну и чтобы получить определенные документы, если возникла необходимость, достаточно обратиться официально и получить. Надо ли кошмарить обязательно? Портнов умер, но дело Портнова живет.... Хотя надо отдать должное, при нем хоть немного смотрели на законность того, что делают", - подчеркнул Гриценко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении давления со стороны центральной власти на местное самоуправление с целью ее дискредитации и зачистки политического поля. Он отметил, что это негативно влияет на обеспечение жизнедеятельности столицы и комфорт киевлян.

Также читайте: Руководитель КГГА Ткаченко по три недели не подписывает документы на начало восстановления разрушенных домов, - Поворозник

Автор: 

КГГА (2988) Киев (25655) обыск (1900)


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Факап
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27.05.2025 22:43 Ответить
При Зе Україну перетворили в не правову державу
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27.05.2025 22:53 Ответить
Писали "ухвалу" за шаблоном "депутат Київради", звідти і факап.
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27.05.2025 22:57 Ответить
Ухвала не на підставі стенограми судового засідання, а копіпаст. Суд перетворився на прінтер "чего ізволите"
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27.05.2025 23:01 Ответить
Наш Лідор дипломований юризд і краще знає, що порушила ця кличкиня-порохоботиня
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27.05.2025 23:01 Ответить
Немає у нас украінськоі влади ,
а є збіговисько казнокрадів , які живуть по своїх законах !!
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27.05.2025 23:05 Ответить
А як бігли віддавати свої голоси у 2019... з ваадушівлєнієм! В одні руки шахраїв Президенську владу та потім ВР, як наслідок ВСЮ владу- виконавчу судову та решта. Тепер не обляпайтесь, бон апеті!
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27.05.2025 23:11 Ответить
Та яке це вже має в принципі значення?!
Хтось же має бути крайнім!
Ось ця "депутатка" без депутатаства й стала "зловживачкою" такими повноваженням!
А шо, круто! придумано на всі 100.
Ти вина лиш у тому, що хочеться їм жерти, сказали, й ярлика "корупція" на шию надягнули!
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27.05.2025 23:16 Ответить
 
 