Человека, не являющегося депутатом, обвинили в "злоупотреблении депутатскими полномочиями", - КГГА говорит о произволе власти

Обвинения директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Марины Соловьевой в "злоупотреблении депутатскими полномочиями" являются абсурдными, потому что она никогда не была депутатом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Это дело - очередной пример насилия закона и здравого смысла со стороны власти, считает Соловьева.

"Власть руками силовиков сфабриковала дело: наделали ошибок, выйдя сами на себя. Силовики так стараются угодить власти в давлении на Киев, что без моего ведома назначили меня депутатом Киевского городского совета и на бумаге "устроили" на работу, чтобы прийти с обысками. Меня обвиняют в том, что я якобы злоупотребляла своими полномочиями депутата Киевсовета и выезжала за границу. Это все прекрасно. Только я не являюсь депутатом Киевсовета", - написала Соловьева.

Более того, она отмечает, что в период так называемых "злоупотреблений" она даже еще не работала в КГГА.

"На полном серьезе пишут: "Установлено, что Соловьева М.М. с 03 по 09 июня 2023 года находилась на территории Турции". На данной должности я работаю с 23 августа 2023 года. Поэтому либо силовики изобрели машину времени, либо им плевать на закон. Я же законов не нарушала. А вот злоупотребления со стороны силовиков и центральной власти - фиксируются каждый день. И в отличие от меня, эти "товарищи" при высоких должностях и погонах. Общество не простит им такое насилие над законом и здравым смыслом. Такое не забывается", - подчеркнула Соловьева.

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Военнослужащий и общественный активист Алексей Гриценко возмущен действиями власти и силовиков в отношении местного самоуправления Киева.

"Какого черта такое происходит в период войны? Этим всем правоохранителям нечего делать, как штопать левые документы и парализовать учреждение города? Как все, кто это готовил, попали в правоохранительные органы и в суд? Ну и чтобы получить определенные документы, если возникла необходимость, достаточно обратиться официально и получить. Надо ли кошмарить обязательно? Портнов умер, но дело Портнова живет.... Хотя надо отдать должное, при нем хоть немного смотрели на законность того, что делают", - подчеркнул Гриценко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении давления со стороны центральной власти на местное самоуправление с целью ее дискредитации и зачистки политического поля. Он отметил, что это негативно влияет на обеспечение жизнедеятельности столицы и комфорт киевлян.

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